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Названы простые способы избежать простуды 

ТК «Звезда» + ещё 2 26 минут назад
Названы простые способы избежать простуды
Фото: ТК «Звезда»
Эксперт отмечает, что, следуя простым рекомендациям, подхватить вирус гриппа практически невозможно. А если все же это случилось, то лучше отлежаться дома.
Защититься от сезонной простуды и гриппа можно, если соблюдать простые условия. О полезных советах рассказал кандидат медицинских наук и врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.
В частности, самый простой способ защититься от вирусов — чеснок. Несколько зубчиков этого продукта можно носить в небольшой коробочке на шее, что позволит остановить воспалительный процесс слизистой оболочки носа, а также повысить иммунитет. В чесноке содержатся особые природные соединения, которые очищают воздух от вредных бактерий.
Кроме того, можно пользоваться оксолиновой мазью. Она является хорошим противовирусным средством и позволяет повысить иммунитет.
Избежать простуды поможет также хороший сон, ежедневная уборка помещений и проветривание, сообщает aif.ru.
Если все же довелось заболеть, то лучше всего отлежаться дома, заключил Зайцев.
Ранее сообщалось, что сезон гриппа и ОРВИ в России начался на полмесяца раньше, чем в прошлом году. К такому выводу пришли аналитики, изучив продажи лекарств в аптеках.
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Болезни и лекарства , Простуда , Грипп , Владимир Зайцев , Аргументы и Факты
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