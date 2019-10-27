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Для чего используют пиявок в медицине 

Рамблер 3 часа назад
Для чего используют пиявок в медицине
Фото: depositphotos.com
Гирудотерапия — это физиотерапевтическая процедура, в ходе которой позитивное воздействие на организм человека производит пиявка. «Рамблер» рассказывает, при каких заболеваниях используется подобный метод.
Эта практика была популярна еще в древности — в Египте, Риме, Индии и Китае. Так, греческий врач Клемеон смог излечить царицу Клеопатру от бесплодия. Изначально считалось, что пиявка способна оказывать лечебный эффект за счет кровопускания, но на практике — дело не только в этом. В ее слюне содержится вещество гирудин: оно замедляет процессы свертываемости крови и предотвращает возникновение тромбов.
Гирудотерапия помогает при частых головных болях, бесплодии, гипертензии, эндометриозе, геморрое, варикозном расширении вен, артрозе, артрите, простатите. Эту процедуру часто прописывают при нарушениях работы печени и поджелудочной железы, ожирении, а также при кожных болезнях (угри, псориаз, акне).
Активные вещества из слюны пиявки способны снять спазм сосудов, из-за чего гирудотерапия показана тем, у кого повышено артериальное давление.
Многие боятся, что сеанс проходит болезненно. На деле это не так. При укусе пиявки вы ощущаете, будто бы вам сделали небольшой укол. Легкое пощипывание быстро прекращается: в слюне пиявки содержатся анальгезирующие вещества— в итоге вы получаете своего рода «местную анастезию».
Пиявка присасывается к коже тремя челюстями — у нее около 270 крохотных зубов, которые напоминают микрошприцы. Мышечные валики в челюстях пиявки активно массируют прилегающие ткани: от этого усиливается приток крови к ротовой полости. Вместе с этим вы получаете вакуумный массаж.
За одну процедуру ставят от одной до 10 пиявок, каждая высасывает несколько миллилитров крови. После процедуры ранку оставляют открытой — из нее вытекает еще несколько миллилитров, после чего она заживает. Многие боятся, что пиявка может занести инфекцию, но это не так: сегодня их стерильно выращивают на специальных фермах, а после сеанса утилизируют.
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Теги:
Болезни и лекарства
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