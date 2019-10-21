Симптомы, которые говорят о клинической депрессии

Сейчас принято списывать на депрессию все переживания. Однако настоящая депрессия не имеет ничего общего с обычной меланхолией. В статье «Рамблера» мы перечислим признаки, при обнаружении которых у себя или близких стоит обратиться за помощью.

Неспособность к концентрации

При депрессии человек физически не может сосредоточиться на чем бы то ни было. Даже чтение или просмотр фильм требует немалых усилий, иначе суть происходящего мгновенно улетучивается. Также невероятно сложно принять даже самое простое бытовое решение.

Апатия

В таком состоянии человек вообще не испытывает никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. У него исчезает стимул к любому действию, даже если речь идет о том, чтобы встать с кровати. Энергии не хватает даже на то, чтобы почистить зубы. Человек буквально заставляет себя выполнять привычные действия, но не испытает в них никакой заинтересованности.

Ангедония

Человек перестает получать удовольствие даже от ранее приятных занятий и вещей. Сама мысль о любимом хобби вызывает в лучшем случае безразличие, в худшем — отторжение.

Проблемы со сном и аппетитом

Депрессия в равной степени может выражаться и в изнурительной бессоннице, и в постоянной сонливости. Беспричинный ранний подъем, заторможенность в середине дня, бодрствование по ночам — все эти признаки могут проявиться и в совокупности, и отдельно. Длительное отсутствие аппетита может означать условный отказ от жизни вообще. Даже любимая еда воспринимается при этом как безвкусная или отвратительная.

Изоляция

Человек сознательно ограничивает круг контактов до минимума, не хочет выходить на улицу, общаться даже по телефону или в Сети. Может подолгу молчать, неохотно реагирует на вопросы домочадцев.

Тотальное чувство вины

В этом состоянии человек бесконечно винит за все неприятности, в то числе и те, которые случились давным-давно. Более того, страдающий депрессией чувствует себя виновником событий, на которые вообще никак не мог повлиять.