Может ли быть перхоть у лысых людей

Многие люди убеждены, что перхоть напрямую связана с наличием волос, и у лысого человека она появиться не может. Но так ли это на самом деле? Разбирался "Рамблер".

Как объясняют дерматологи, перхоть — это кожное заболевание, которое почти никоим образом не связано с густой шевелюрой.

Грибок, зовущийся "питироспорум овале", с самого рождения присутствует на коже каждого человека, будь он длинноволосый или, напротив, лысый. Этот грибок регулярно питается кожным салом, а из-за стресса, строгих диет и гормональных сбоев начинает активно размножаться, что и приводит к воспалению кожи головы.

При этом эксперты отмечают, что у стандартно лысых перхоть встречается куда реже, чем у лысеющих людей. Объясняется это тем, что на гладкой голове кожа куда лучше дышит, а волосы наоборот создают парниковый эффект и почти идеальные условия для жизни грибка.