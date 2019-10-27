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Может ли быть перхоть у лысых людей 

Рамблер 3 часа назад
Может ли быть перхоть у лысых людей
Фото: depositphotos.com
Многие люди убеждены, что перхоть напрямую связана с наличием волос, и у лысого человека она появиться не может. Но так ли это на самом деле? Разбирался "Рамблер".
Как объясняют дерматологи, перхоть — это кожное заболевание, которое почти никоим образом не связано с густой шевелюрой.
Грибок, зовущийся "питироспорум овале", с самого рождения присутствует на коже каждого человека, будь он длинноволосый или, напротив, лысый. Этот грибок регулярно питается кожным салом, а из-за стресса, строгих диет и гормональных сбоев начинает активно размножаться, что и приводит к воспалению кожи головы.
При этом эксперты отмечают, что у стандартно лысых перхоть встречается куда реже, чем у лысеющих людей. Объясняется это тем, что на гладкой голове кожа куда лучше дышит, а волосы наоборот создают парниковый эффект и почти идеальные условия для жизни грибка.
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Теги:
Болезни и лекарства
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