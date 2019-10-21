В Москве удалили 17-сантиметровую опухоль у новорожденной

Хирурги Морозовской детской городской клинической больницы департамента здравоохранения Москвы удалили у новорожденной девочки располагавшуюся на шее опухоль размером 17 на 6 см. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

«Диагноз «объемное образование шеи» маленькой пациентке был поставлен еще внутриутробно — патологию обнаружили во время дополнительного ультразвукового исследования будущей мамы на 39-й неделе беременности. На вторые сутки после рождения малышка была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в неонатологическое отделение Морозовской детской больницы. При поступлении ребенка в отделение было выявлено объемное образование мягкой консистенции размером 17 на 6 см в области шеи слева, которое затрудняло дыхание и кормление», —

говорится в медицинском пресс-релизе. Младенцу было проведено обследование на окномаркеры, УЗИ и компьютерная томография шеи и грудной клетки с внутривенным контрастированием. В результате врачи пришли к выводу, что у пациентки имеется трехкамерная опухоль поверхности шеи, предположительно лимфангиома, не проникающая в грудную полость. Для проведения операции коллективу неонатологического отделения потребовалось предоставить респираторную поддержку, обеспечить энтеральное и парентеральное питание и принять меры для профилактики инфицирования. Девочка была прооперирована на седьмые сутки после рождения бригадой челюстно-лицевых хирургов. Операция длилась 1,5 часа. Опухоль была удалена без нарушения целостности оболочек. Она располагалась под кивательной мышцей и платизмой. После кратковременного пребывания в отделении реанимации для хирургических больных маленькую пациентку перевели в неонатологическое отделение, где она продолжала лечение, находясь рядом с матерью. На 10-ые сутки новорожденной сняли швы. К этому времени было полностью завершено обследование и лечение и младенец начал прибавлять в весе.

"Рана зажила быстро и с минимальными внешними изменениями. Ребенок выписан домой в удовлетворительном состоянии под наблюдение педиатра по месту жительству", —

сообщил Депздрав.