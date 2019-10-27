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Насколько опасно ходить в наушниках 

Рамблер 6 часов назад
Насколько опасно ходить в наушниках
Фото: depositphotos.com
Наушники — один из тех девайсов, без которого большая часть людей уже попросту не представляет своей жизни. Несмотря на это, споры о том, можно ли ходить в наушниках ведутся постоянно. Кто-то уверен, что они не способны навредить здоровью, другие же убеждены в обратном. Кто же из них прав на самом деле? Разбирался "Рамблер".
По мнению одних людей, сами по себе наушники не опасны. Вредны лишь перегрузки. Если же приобрести качественный девайс и слушать на нормальном уровне громкости, со слухом все будет в порядке.
Другие же считают, что с медицинской точки зрения наушники не отличаются позитивными аспектами. Хотя бы потому, что врачи по всему миру регулярно твердят о том, что количество молодых пациентов с разной степенью глухоты постоянно увеличивается.
Сурдологи, как правило, разделяют вред от наушников на две категории. Первая — угнетение ресничек на волосковых клетках эпителия слуховой трубы. Именно благодаря этим клеткам мы слышим. К их отмиранию приводит направленный громкий звук, и, если использовать не затычки, а звукоизолирующие мониторные наушники на небольшой громкости, реснички останутся в безопасности.
Вторая категория — вред от незамеченного поезда или трамвая, приближение которых будет не слышно в наушниках.
Таким образом, становится очевидно, что ходить в наушниках по улице не всегда вредно, но порой очень опасно.
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Теги:
Болезни и лекарства
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