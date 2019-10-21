Как правильно принимать лекарства

Даже если вы ярый противник лекарств, есть ситуации, когда без медицинских препаратов просто не обойтись. Даже зная о том, что практически у каждого есть свои побочные эффекты. Однако, снизить негативное влияние некоторых лекарств на организм все же возможно. И прежде всего, необходимо уметь правильно принимать препараты. Что нужно знать и учитывать, рассказывает "Рамблер".

Во-первых, тщательно проверяйте срок годности препарата, который собираетесь принять. Вроде бы, очевидная вещь, но иногда ею пренебрегают. Между тем, химический состав лекарства после истечения срока годности может измениться, а это точно не будет полезно.

Во-вторых, помните о том, что каждому лекарству свое время. Ни в коем случае не принимайте разные таблетки сразу, за один прием. Каждый препарат следует принимать отдельно.

В-третьих, обязательно обратитесь за консультацией к своему лечащему врачу, если несколько специалистов выписали вам разные лекарства: окулист одно, кардиолог — другое, невролог — третье. Необходимо проанализировать эти препараты на совместимость, и если их взаимодействие невозможно, следует заменить какое-то из средств безопасным аналогом.

И, наконец, в-четвертых, пейте больше воды. Жидкость вымывает лекарственные "отходы", снижая таким образом побочное влияние препаратов на организм.