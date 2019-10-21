Россияне подсели на антидепрессанты

Продажи антидепрессантов и успокоительных средств в российских аптеках за первые восемь месяцев 2019 года выросли на 12-15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлом года, следует из обзора компании DSM Group, выдержки из которого приводят «Известия».

С января по август 2019 года в российских аптеках было продано 5,5 миллиона упаковок антидепрессантов на три миллиарда рублей. Это на 12 процентов больше прошлогодних показателей в натуральном выражении и на 15 процентов — в денежном.

Наиболее популярными средствами у россиян стали «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Феварин».

По данным сервиса «Все аптеки», на которые также ссылается издание, продажи успокоительных в первые восемь месяцев 2019 года тоже выросли — на 13 процентов. В этой категории препаратов самыми популярными стали «Афобазол», «Новопассит» и «Персен».

По словам опрошенных изданием специалистов, экономических предпосылок для роста продаж в виде увеличения доходов населения нет. Нынешние результаты обусловлены неудовлетворенностью людей жизнью и чрезмерной диагностикой психических заболеваний.