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Россияне подсели на антидепрессанты 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Россияне подсели на антидепрессанты
Фото: Lenta.ru
Продажи антидепрессантов и успокоительных средств в российских аптеках за первые восемь месяцев 2019 года выросли на 12-15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлом года, следует из обзора компании DSM Group, выдержки из которого приводят «Известия».
С января по август 2019 года в российских аптеках было продано 5,5 миллиона упаковок антидепрессантов на три миллиарда рублей. Это на 12 процентов больше прошлогодних показателей в натуральном выражении и на 15 процентов — в денежном.
Наиболее популярными средствами у россиян стали «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Феварин».
По данным сервиса «Все аптеки», на которые также ссылается издание, продажи успокоительных в первые восемь месяцев 2019 года тоже выросли — на 13 процентов. В этой категории препаратов самыми популярными стали «Афобазол», «Новопассит» и «Персен».
По словам опрошенных изданием специалистов, экономических предпосылок для роста продаж в виде увеличения доходов населения нет. Нынешние результаты обусловлены неудовлетворенностью людей жизнью и чрезмерной диагностикой психических заболеваний.
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Болезни и лекарства , газета "Известия"
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