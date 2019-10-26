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Неприятный запах изо рта: как избавиться 

Рамблер 6 часов назад
Неприятный запах изо рта: как избавиться
Фото: depositphotos.com
Неприятный запах изо рта говорит о проблемах со здоровьем. «Рамблер» разбирается, какие заболевания имеют подобный симптом и как с ним справляться.
Кариес, воспаление миндалин, гастрит, нарушенный обмен веществ, воспаление слизистой оболочки полости рта — все это может спровоцировать неприятный запах изо рта. И в этом случае необходимо работать над устранением самого заболевания. Но если они — не ваш случай, то причину нужно искать в своих повседневных привычках.
Очень часто неприятный запах изо рта возникает, потому что вы едите вредные продукты: они раздражают слизистую оболочку желудка. Жареное, соленое, напитки с кофеином — лучше исключить этот набор.
Курение также негативно влияет на наш организм, в частности — на слизистую желудка и легкие. Дым попадает в пищеварительные пути и вызывает воспаление и снижение функций обонятельных рецепторов.
Еще одна из причин — привычка жевать резинку, особенно на голодный желудок. Она запускает работу пищеварительных и слюнных желез, в результате чего вырабатывается желудочный сок. Он вызывает воспаления, попадая на стенки пустого желудка.
В борьбе с неприятным запахом изо рта важно наладить режим питания. Не делайте слишком длительных перерывов — вы не должны ощущать голод. 2-3 часа — максимальный интервал между приемами пищи. У вас всегда должен быть с собой здоровый перекус на случай, если вы внезапно проголодаетесь (горстка орехов, яблоко, банан или какой-то другой фрукт).
Ни в коем случае не отказывайтесь от завтрака — это самый главный прием пищи, который запускает обменные процессы. Он должен быть сбалансированным и содержать белки, жиры и углеводы. Если любите овсянку, в которой много сложных углеводов, добавьте в нее несколько орехов (содержат полезные жиры) и дополните свой завтрак белком (например, вареным куриным яйцом).
Тщательно чистите зубы — два-три раза в день по несколько минут. Используйте зубную нить, ирригатор и ополаскиватели. Не забывайте и про чистку языка — на нем скапливается большое количество бактерий, которые вызывают неприятный запах. Ходите к стоматологу каждые полгода на профессиональную гигиену полости рта.
Пересмотрите свои привычки и увидите, как быстро избавитесь от плохого запаха.
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Теги:
Болезни и лекарства
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