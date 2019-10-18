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Врач рассказала, может ли самообследование груди привести к раку 

Medical Note 2 часа назад
Может ли самообследование груди привести к раку
Фото: Medical Note
Специалист прокомментировала распространенное мнение о том, что активное сжатие и надавливание на грудь могут привести к нежелательным последствиям.
Врач-генетик центра персонализированной медицины МКНЦ имени Логинова Анастасия Данишевич объяснила, что грудь, действительно, не стоит часто «сильно мять и пережимать».
Поскольку кожа на груди очень нежная и легко травмируется.
«Множество факторов, которые кажутся нам безобидными, способны приводить к развитию онкологических заболеваний. К их числу относится и регулярное травмирование груди», — отметила врач.
Конечно, это не повод отказываться от самообследования. Но процедура должна быть «максимально деликатной».
Лучше проводить ее в хорошо освещенном помещении стоя и лежа. По данным медиков, около 40% женщин выявляют опухоли самостоятельно.
Анастасия Данишевич напомнила, что в возрасте до 40 нужно один раз в два года проходить обследование у специалиста. После 40 — ежегодно.
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