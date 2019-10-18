Что нужно знать про мононуклеоз

Мононуклеоз — инфекционное заболевание, которое поражает ротоглотку и лимфоузлы. Очень часто под удар попадают печень и селезенка. «Рамблер» рассказывает важные факты об этой болезни.

Мононуклеоз еще называют вирусом Эпштейна-Барр в честь ученых, открывших заболевание — патолога М. А. Эпштейна и вирусолога И. Барра.

Это заболевание нередко принимают за ангину. Симптомы инфекционного мононуклеоз — сильная боль в горле, воспаление лимфоузлов, высокая температура, поражение кожи губ вирусом герпеса и общая слабость. Коварность болезни в том, что она может протекать без особых симптомов. Очень важно сдать анализы крови и проверить наличие атипичных мононуклеаров.

Если у больного появилось бактериальное осложнение, ему прописывают антибиотики. При особых осложнениях больной должен принимать противогерпетические препараты.

Мононуклеоз передается не воздушно-капельным путем, а контактно-бытовым. Поэтому инфекцию часто именуют «болезнью поцелуев».

Чаще всего этим заболеванием страдают дети и подростки в возрасте 10-14 лет, но вирус может появиться и у взрослых. Реже — люди старше 40-ка лет, поскольку у 90% из них за всю жизнь вырабатываются антитела к этому вирусу.

Инкубационный период может длиться до 21 дня, а само заболевание дает о себе знать в течение двух месяцев. Ярко выраженные симптомы могут держаться до пяти дней, а затем болезнь, как правило, принимает пассивный характер: после нее в течение пары месяцев может появиться синдром «хронической усталости».

Инфицированный человек с нормальным иммунитетом болеет мононуклеозом всего один раз в жизни, поскольку после заболевания в организме вырабатываются антитела.