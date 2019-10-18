Вам пить нельзя: 9 тревожных признаков непереносимости алкоголя

Существует несколько явных признаков того, что ваше тело не принимает алкоголь. Если вы будете их игнорировать, со временем это может привести к серьезным последствиям.

Если у вас появляются эти симптомы после одного или двух бокалов спиртных напитков, вы, скорее всего, страдаете от алкогольной непереносимости.

В первую очередь стоит знать, что алкогольная непереносимость не связана с алкоголизмом или зависимостью, а зависит от генетики.

У некоторых людей с рождения отсутствует фермент ацетальдегиддегидрогеназа (ALDH2). При его дефиците, когда вы пьете, у вас накапливается ацетальдегид, из-за которого возникают побочные эффекты.

Стоит также различать алкогольную непереносимость и аллергию на алкоголь. Аллергия — это более серьезное состояние и чаще всего является реакцией на аллерген в алкоголе, например, ячмень, хмель, дрожжи.

Если вы не дружите с алкоголем, обратите внимание на эти симптомы алкогольной непереносимости.

Симптомы непереносимости алкоголя

1. Покраснение лица

Покраснение кожи лица является одним из самых распространенных признаков непереносимости.

Это происходит из-за повышения давления при дефиците ALDH2, преобразующего токсичный ацетальдегид в безопасное вещество, которое организм может вывести. Часто такая особенность распространена у азиатов, у русских она встречается примерно в 1 из 10 случаев.

Когда организм не может расщепить ацетальдегид, на лице, а иногда и на теле появляются красные пятна. Такая реакция может возникнуть даже после нескольких бокалов пива.

2. Насморк

Заложенность носа или выделения — один из самых частых симптомов алкогольной непереносимости. Нос закладывает чаще всего из-за воспаления носовых пазух. Также это происходит из-за высокого уровня гистамина в спиртных напитках, особенно в вине и пиве.

3. Крапивница

Алкогольная непереносимость может проявиться в виде теплой зудящей сыпи на коже, известной как крапивница. Это опять же является последствием дефицита ALDH2, но может быть связано и с гистаминами в напитке и аллергией на определенные ингредиенты.

4. Тошнота

Неудивительно, что алкогольная непереносимость может привести к ощущению тошноты. Это связано с усилением активности желудочной кислоты, которая раздражает пищевод, желудок и кишечник.

5. Рвота

Наряду с тошнотой у вас может возникнуть рвота. Рвота также может говорить о том, что вы выпили слишком много. Однако если вам хочется вырвать сразу после нескольких напитков, это, скорее всего, является признаком непереносимости алкоголя.

6. Диарея

Диарея случается и у тех, кто не страдает от алкогольной непереносимости, но у последних симптомы могут быть более выраженными и очень быстро дают о себе знать. Алкоголь влияет на всасывание воды в кишечнике, из-за чего испражнения и жидкость быстрее проходят.

7. Учащенное сердцебиение

Алкогольная непереносимость может вызвать тахикардию или учащенное сердцебиение. Частое сердцебиение также может быть симптомом чего-то более серьезного — аллергии на алкоголь, поэтому, если вы чувствуете, что ваше сердце начало сильно стучать, возможно, вам стоит обратиться к врачу.

8. Ухудшение симптомов астмы

Алкогольная непереносимость может усилить респираторные симптомы. Если у вас есть астма после употребления алкоголя симптомы могут более явно проявиться.

9. Низкое артериальное давление

Вы вряд ли сможете заметить это сами, но алкогольная непереносимость может вызвать падение артериального давления после того, как вы выпьете.

Среди признаков, указывающих на снижение артериального давления, могут быть головокружение, неспособность сконцентрироваться, усталость, частое поверхностное дыхание и другие.

Аллергия на алкоголь

Стоит также знать, что нужно различать аллергию на алкоголь и алкогольную непереносимость. Последнее встречается гораздо чаще примерно у 25 процентов людей.

Узнать, есть ли у вас аллергия на алкоголь не так просто, так как многие симптомы можно спутать с побочными эффектами при сильном опьянении.

Многие даже могут принять аллергическую реакцию за сильное похмелье, которое нужно просто переждать.

При аллергии даже небольшое количество алкоголя может вызвать симптомы. В самых тяжелых случаях это может привести к анафилаксии — аллергической реакции, угрожающей жизни.

Обратите внимание на следующие признаки: Зуд вокруг рта, глаз или носа

Сыпь, экзема и зуд кожи

Припухлость лица, горла или других частей тела

Заложенность носа, сипение, трудности с дыханием

Боль в животе, тошнота, рвота и диарея

Головокружение, потеря сознания

Хотя аллергия на алкоголь встречается не так часто, она все же существует. И как любую другую аллергию ее нельзя игнорировать. Если ее не лечить долгое время, это может привести к серьезным последствиям.