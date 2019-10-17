Врач пояснил, как нужно обрабатывать рану от пореза

Врач пояснил, как нужно обрабатывать рану после пореза

Врач Григорий Конев рассказал в комментарии argumenti.ru, как правильно обрабатывать раны после пореза.

Первое, что необходимо сделать, это осмотреть рану и промыть ее. Затем нужно остановить кровь. При глубоком порезе лучше всего использовать жгут или тугую повязку.

Специалист отметил, что наносить раствор йода или бриллиантовой зелени необходимо вокруг раны, а не на нее, как делают многие.

— Такое «лечение» может вообще убить живые ткани. Это замедлит их регенерацию и крайне затруднит процесс лечения, — подчеркнул он.

Если порез глубокий, то саму рану можно обработать тонким слоем мази с антибиотиками. После обработки раны её нужно правильно перевязать.

Врач отметил, что аптечка с необходимым минимумом лекарств для таких случаев должна всегда быть под рукой.