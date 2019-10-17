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Врач пояснил, как нужно обрабатывать рану после пореза 

Вечерняя Москва 1 час назад
Врач пояснил, как нужно обрабатывать рану от пореза
Фото: Вечерняя Москва
Врач Григорий Конев рассказал в комментарии argumenti.ru, как правильно обрабатывать раны после пореза.
Первое, что необходимо сделать, это осмотреть рану и промыть ее. Затем нужно остановить кровь. При глубоком порезе лучше всего использовать жгут или тугую повязку.
Специалист отметил, что наносить раствор йода или бриллиантовой зелени необходимо вокруг раны, а не на нее, как делают многие.
— Такое «лечение» может вообще убить живые ткани. Это замедлит их регенерацию и крайне затруднит процесс лечения, — подчеркнул он.
Если порез глубокий, то саму рану можно обработать тонким слоем мази с антибиотиками. После обработки раны её нужно правильно перевязать.
Врач отметил, что аптечка с необходимым минимумом лекарств для таких случаев должна всегда быть под рукой.
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Болезни и лекарства , газета "Аргументы недели"
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