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Действительно ли кока-кола вызывает бесплодие 

Рамблер 2 часа назад
Кока-кола — один из самых популярных напитков в мире. Одни позволяют себе стаканчик газировки не чаще раза в месяц, другие пьют колу регулярно. Последним стоит особенно задуматься о своем здоровье и продолжении рода. "Рамблер" выяснил, почему.
Согласно исследованию датских ученых, регулярное употребление кока-колы может привести к импотенции и даже бесплодию.
К такому выводу эксперты пришли, изучив количество сперматозоидов в организме мужчин, ежедневно употребляющих популярную газировку, и тех, кто был к ней равнодушен. Выяснилось, что число сперматозоидов у первой группы на 30% меньше, чем у представителей второй.
Более того, специалисты выяснили, что любовь к кока-коле может грозить проблемами с эрекцией. Данное заключение они сделали, обследовав 2,6 тысяч мужчин, половина из которых систематически пила Coca-Cola.
Сотрудники Копенгагенского университета планируют продолжить исследование, чтобы распознать компонент напитка, который оказывает настолько пагубное влияние на организм человека. К слову, кофеин из списка вредных веществ уже исключили, поскольку подобный эксперимент, проведенный среди любителей кофе и чая, не дал таких же результатов.
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Болезни и лекарства , Видео
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