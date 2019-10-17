5 ошибок в лечении кашля

Простуда прошла, а кашель остался с вами и все никак не исчезает? Вероятно, проблема в неправильном лечении. «Рамблер» рассказывает, что вы делаете не так.

Вы лечитесь банками и горчичниками

Это все «отвлекающая» терапия. Таким способом вы можете только повысить температуру в коже: знайте, что легкие и бронхи снаружи не прогреете. Чтобы выводить мокроту, используйте лекарственные препараты. Такие препараты помогут предотвратить скопление мокроты в легких и убрать кашель.

Вы считаете, что антибиотики и отхаркивающие препараты взаимозаменяемы

Антибиотики борются с бактериальной инфекцией, а отхаркивающие препараты — с симптомами (в данном случае — с кашлем). Важно также обсуждать с лечащим врачом, какие препараты вы используете в комплексе, чтобы избежать несовместимости их компонентов.

Вы принимаете препараты от кашля, если он у вас влажный

Это делать категорически запрещено. Противокашлевые лекарства влияют на кашлевые центры мозга и подавляют рефлекс. У вас в этот момент в бронхах много мокроты, организм пытается ее устранить, а вы ему мешаете и вызываете застой инфицированной слизи.

Вы находитесь в помещении с сухим воздухом

А он, в свою очередь, провоцирует приступы кашля и способствует сгущению мокроты. Таким образом, он переходит в хронический.

Вы используете антибиотики без назначения врача

Чаще всего кашель вызван вирусом, а не бактериями, поэтому антибиотики здесь могут быть лишними. В первую очередь, важно не допустить застоя мокроты в трахее и бронхах. Начните с муколитиков, а вот антибиотики нужно принимать только по назначению врача.