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Роспотребнадзор зафиксировал групповые очаги кори в медучреждениях 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Зафиксированы групповые очаги кори в медучреждениях
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор фиксирует групповые очаги кори в медицинских учреждениях, причиной вспышки зачастую являются сами медики, которые не поставили прививку или предоставили фальсифицированные данные о прохождении вакцинации, заявила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
"Мы регистрируем групповые очаги кори в медицинских организациях, зачастую сами медики являются источниками и сами медики не привиты, но в отдельных случаях мы имеем и фальсификацию данных о сделанных прививках медицинским работником", — сказала Ежлова на научно-практической конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы".
Она уточнила, что в прошлом году заболеваемость корью в России составляла 17 случаев на миллион населения, в этом году показатель заболеваемости немного выше.
При этом, если сравнивать с другими европейскими странами, то в 2018 году на Украине, в Сербии, Грузии и Албании показатель заболеваемости составлял от 500 до 1200 случаев на миллион, отметила Ежлова.
Всего в европейском регионе в 2018 году было более 82,5 тысячи случаев кори, за семь месяцев 2019 года — уже почти 94 тысячи, при этом 70% случаев приходятся на Украину, подчеркнула Ежлова.
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Болезни и лекарства , Роспотребнадзор
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