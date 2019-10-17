Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России создали уникальное средство против заражения крови 

Medical Note 4 часа назад
В России создали средство против заражения крови
Фото: Medical Note
Разработку, которая поможет эффективно бороться с сепсисом, представили резиденты Научного парка МГУ. В основе изобретения — полученные впервые специальные полимерные сорбенты, передает агентство «Москва».
Как известно, сепсис (или заражение крови) представляет собой опаснейшее состояние, когда воспаление происходит не в одном органе, а сразу во всем организме.
При подозрение на сепсис, счет идет на минуты. Поэтому статистика неутешительна — летальным исходом заканчиваются более 30% случаев.
Изменить ситуацию намерены российские специалисты. Для этого они разработали пластиковый цилиндрический корпус, изнутри заполненный сорбентом.
Через последний с помощью специального насоса под небольшим давлением пропускается кровь пациента.
Все организовано так, что очищенная кровь возвращается обратно в кровеносную систему, а прочно связанные с сорбентом токсичные вещества выводятся из организма.
Изделие успешно прошло клинические испытания и скоро появится в больницах.
«Росздравнадзор провел экспертизу протоколов испытаний и технологической документации и разрешил применение таких адсорберов в клинической практике», — отметили исследователи.
Какие секреты можно узнать о человеке по рукам
Medical Note: последние новости
Капотен: при каком давлении можно принимать Капотен: при каком давлении можно принимать Профессор объяснил, почему не надо лечить ОРВИ Профессор объяснил, почему не надо лечить ОРВИ Названы «болевые» симптомы стресса Названы «болевые» симптомы стресса
Комментарии
Болезни и лекарства , Новости , МГУ , Росздравнадзор , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На что способен активированный уголь
На что способен активированный уголь
Врачи помогут россиянам без их согласия
Врачи помогут россиянам без их согласия5
Услуги, которые по ОМС обязаны оказать бесплатно
Услуги, которые по ОМС обязаны оказать бесплатно
Назван новый признак ранней смерти
Назван новый признак ранней смерти1
Россиянам будут пересаживать органы свиней
Россиянам будут пересаживать органы свиней13
Видео
Какие секреты можно узнать о человеке по рукам
03:07
Какие секреты можно узнать о человеке по рукам
Народная медицина
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
14:03
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
Болезни и лекарства
Медики рассказали, как чеснок влияет на здоровье
02:39
Медики рассказали, как чеснок влияет на здоровье
ЗОЖ
Есть ли польза в гомеопатии
19:19
Есть ли польза в гомеопатии
Народная медицина
Как правильно лечить простуду
06:36
Как правильно лечить простуду
Болезни и лекарства
О чем говорят возникающие без причины синяки
03:11
О чем говорят возникающие без причины синяки
ЗОЖ
В России пополнится список жизненно важных лекарств
01:36
В России пополнится список жизненно важных лекарств
Новости
Как справиться с вросшими ногтями
04:41
Как справиться с вросшими ногтями
ЗОЖ
5 привычек, которые портят зрение
04:35
5 привычек, которые портят зрение
ЗОЖ
Названо число россиян с расстройствами психики
00:46
Названо число россиян с расстройствами психики
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение