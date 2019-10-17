В России создали средство против заражения крови

Разработку, которая поможет эффективно бороться с сепсисом, представили резиденты Научного парка МГУ. В основе изобретения — полученные впервые специальные полимерные сорбенты, передает агентство «Москва».
Как известно, сепсис (или заражение крови) представляет собой опаснейшее состояние, когда воспаление происходит не в одном органе, а сразу во всем организме.
При подозрение на сепсис, счет идет на минуты. Поэтому статистика неутешительна — летальным исходом заканчиваются более 30% случаев.
Изменить ситуацию намерены российские специалисты. Для этого они разработали пластиковый цилиндрический корпус, изнутри заполненный сорбентом.
Через последний с помощью специального насоса под небольшим давлением пропускается кровь пациента.
Все организовано так, что очищенная кровь возвращается обратно в кровеносную систему, а прочно связанные с сорбентом токсичные вещества выводятся из организма.
Изделие успешно прошло клинические испытания и скоро появится в больницах.
«Росздравнадзор провел экспертизу протоколов испытаний и технологической документации и разрешил применение таких адсорберов в клинической практике», — отметили исследователи.