В России создали средство против заражения крови

В России создали уникальное средство против заражения крови

Разработку, которая поможет эффективно бороться с сепсисом, представили резиденты Научного парка МГУ . В основе изобретения — полученные впервые специальные полимерные сорбенты, передает агентство «Москва».

Как известно, сепсис (или заражение крови) представляет собой опаснейшее состояние, когда воспаление происходит не в одном органе, а сразу во всем организме.

При подозрение на сепсис, счет идет на минуты. Поэтому статистика неутешительна — летальным исходом заканчиваются более 30% случаев.

Изменить ситуацию намерены российские специалисты. Для этого они разработали пластиковый цилиндрический корпус, изнутри заполненный сорбентом.

Через последний с помощью специального насоса под небольшим давлением пропускается кровь пациента.

Все организовано так, что очищенная кровь возвращается обратно в кровеносную систему, а прочно связанные с сорбентом токсичные вещества выводятся из организма.

Изделие успешно прошло клинические испытания и скоро появится в больницах.