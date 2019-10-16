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Как получить незарегистрированные лекарства для детей 

Мир24 1 час назад
Как получить незарегистрированные лекарства для детей
Фото: Depositphotos
Минздрав России выпустил памятку для получения незарегистрированных препаратов для детей. В список вошли клобазам, диазепам, фенобарбитал и мидазолам. Медикаменты будут выдавать при наличии заключения врачебной комиссии. В протоколе должна быть указана схема лечения, форма выпуска и дозировка препарата.
Родители получат лекарства бесплатно, предъявив паспорт и свидетельство о рождении ребенка. При получении препарата на один квартал нужно подписать расписку в двух экземплярах. Первая партия психотропных лекарств для детей поступит через Минздрав уже в октябре.
Ранее родители были вынуждены покупать эти препараты на черном рынке или через интернет. Нелегальное приобретение таких лекарств попадает под уголовную статью о наркоторговле. Как получить эти лекарства, телеканалу «МИР 24» рассказал адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян.
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