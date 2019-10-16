Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему радиофобия так опасна 

Русская семерка 2 часа назад
Почему радиофобия так опасна
Фото: Русская семерка
26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. Взрыв на 4-м энергоблоке стал одной из самых страшных и крупных мировых трагедий. До сих пор часть информации, касающаяся этой катастрофы, засекречена, а данные разнятся в зависимости от источника. По-прежнему идут споры о том, сколько человек стало жертвами радиации. Однако, как заявляют эксперты, многие данные сильно преувеличены, а в реальности здоровье многих ликвидаторов было подорвано не из-за лучевой болезни, а из-за обычного страха.
Многие люди при слове Чернобыль тут же представляют себе огромные территории, зараженные радиацией, где нельзя находиться без свинцового скафандра. На самом деле это далеко не так. В самом реакторе на момент аварии находилось примерно 185 тонн ядерного топлива — диоксида урана. Проверки специалистов показали, что во внешнюю среду попало не более 10%.
“Мы взяли более миллиона проб и составили карту радиоактивного загрязнения Европы по всем осевшим после выброса наиболее опасным долгоживущим радионуклидам. Это было несложно, потому что было точно известно количество радионуклидов в реакторе. На карте четко видно, что, где и в каких количествах выпало. — вспоминал ученый-эколог, директор Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, академик Юрий Израэль, — «Больше всего фонящего вещества осталось на промышленной площадке у станции, а в среднем выброс составил 3-5%. А летучих соединений цезия-137 — в среднем 10%. Все это подтверждено научными исследованиями, а утверждают обратное только те, кто не имеет квалификации и не разбирается в ситуации.»
“Такой фон представляет опасность для человека не больше, чем посещение рентген-кабинета в больницу. ” — рассказал инженер по радиационной безопасности НИЦ “Курчатовского института” Евгений Степанов, — «Сейчас многие называют Чернобыль самой страшной катастрофой на АЭС, но это неверно. В мире было достаточно аналогичных прецедентов, просто их не так растиражировали. Взять ту же Фукусиму — она гораздо страшнее: взорвалось три энергоблока, а не один. Такая оценка скорей как первое впечатление всего человечества на что-то новое и непонятное.»
Жертвами воздействия радиации стали 29 человек — это сотрудники станции и пожарные, принявшие на себя первый удар. Из-за лучевой болезни они погибли в течение нескольких месяцев после аварии.
Начальник лаборатории проблем Чернобыля и советник президента НИЦ «Курчатовский институт» Александр Боровой утверждает, что за пределами промплощадки лучевой болезни не наблюдалось ни у одного человека. При этом, даже эти жертвы были из-за того, что люди не знали о подстерегающей их опасности или не выполняли требований техники безопасности. Боровой имеет полное право так рассуждать — с момента аварии он 20 лет подряд ездил к ЧАЭС в командировки и сам лично заходил в центральный зал четвертого блока для проведения измерений.
“Опасней всего не сама радиация, а её боязнь — это называется радиофобия. Люди умирали из-за страха лучевой болезни, даже если были не облучены. Я был свидетелем такого случая — рядом со мной на диване сидел коллега, он откинулся на спинку и умер, как позже показало вскрытие, от остановки сердца. Хотя сам он не получал каких-то опасных для здоровья доз радиации. ”
— вспоминает Боровой.
Российский государственный медико-дозиметрический регистр подтверждает эти выводы. Из 60 тысяч ликвидаторов получивших дозы облучения более 100 милизиверт*. При этом от других причин, которые не имели отношения к радиации, умерло порядка 5 тысяч человек.
*Зиверт (Зв)-единица измерения, которая показывает эффективность излучения с точки зрения его воздействия на организм человека. Один милизиверт (мЗв) равен одной тысячной зиверта. Доза в 6 зивертов — смертельна. Излучение до 0,5 Зв считается безопасным.
Работает ли гомеопатия на самом деле
Русская семерка: последние новости
Кто спас Москву от эпидемии чумы в 1939 году Кто спас Москву от эпидемии чумы в 1939 году Есть ли у человека шанс выжить при заражении бешенством Есть ли у человека шанс выжить при заражении бешенством Какая позорная болезнь едва не уничтожила бурят в начале XX века Какая позорная болезнь едва не уничтожила бурят в начале XX века
Комментарии
Болезни и лекарства , Евгений Степанов , Юрий Израэль , Александр Боровой , Курчатовский институт , Росгидромет , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как получить незарегистрированные лекарства для детей
Как получить незарегистрированные лекарства для детей
Женщина приняла опухоль за беременность
Женщина приняла опухоль за беременность
Чем опасна гемофилия у детей
Чем опасна гемофилия у детей
Чем опасны контактные линзы
Чем опасны контактные линзы
Почему сердце никогда не устает
Почему сердце никогда не устает
Новости партнеров
Видео
Какие секреты можно узнать о человеке по рукам
03:07
Какие секреты можно узнать о человеке по рукам
Народная медицина
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
14:03
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
Болезни и лекарства
Медики рассказали, как чеснок влияет на здоровье
02:39
Медики рассказали, как чеснок влияет на здоровье
ЗОЖ
Есть ли польза в гомеопатии
19:19
Есть ли польза в гомеопатии
Народная медицина
Как правильно лечить простуду
06:36
Как правильно лечить простуду
Болезни и лекарства
О чем говорят возникающие без причины синяки
03:11
О чем говорят возникающие без причины синяки
ЗОЖ
В России пополнится список жизненно важных лекарств
01:36
В России пополнится список жизненно важных лекарств
Новости
Как справиться с вросшими ногтями
04:41
Как справиться с вросшими ногтями
ЗОЖ
5 привычек, которые портят зрение
04:35
5 привычек, которые портят зрение
ЗОЖ
Названо число россиян с расстройствами психики
00:46
Названо число россиян с расстройствами психики
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение