Почему радиофобия так опасна

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. Взрыв на 4-м энергоблоке стал одной из самых страшных и крупных мировых трагедий. До сих пор часть информации, касающаяся этой катастрофы, засекречена, а данные разнятся в зависимости от источника. По-прежнему идут споры о том, сколько человек стало жертвами радиации. Однако, как заявляют эксперты, многие данные сильно преувеличены, а в реальности здоровье многих ликвидаторов было подорвано не из-за лучевой болезни, а из-за обычного страха.

Многие люди при слове Чернобыль тут же представляют себе огромные территории, зараженные радиацией, где нельзя находиться без свинцового скафандра. На самом деле это далеко не так. В самом реакторе на момент аварии находилось примерно 185 тонн ядерного топлива — диоксида урана. Проверки специалистов показали, что во внешнюю среду попало не более 10%.

“Мы взяли более миллиона проб и составили карту радиоактивного загрязнения Европы по всем осевшим после выброса наиболее опасным долгоживущим радионуклидам. Это было несложно, потому что было точно известно количество радионуклидов в реакторе. На карте четко видно, что, где и в каких количествах выпало. — вспоминал ученый-эколог, директор Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, академик Юрий Израэль, — «Больше всего фонящего вещества осталось на промышленной площадке у станции, а в среднем выброс составил 3-5%. А летучих соединений цезия-137 — в среднем 10%. Все это подтверждено научными исследованиями, а утверждают обратное только те, кто не имеет квалификации и не разбирается в ситуации.»

“Такой фон представляет опасность для человека не больше, чем посещение рентген-кабинета в больницу. ” — рассказал инженер по радиационной безопасности НИЦ “Курчатовского института” Евгений Степанов, — «Сейчас многие называют Чернобыль самой страшной катастрофой на АЭС, но это неверно. В мире было достаточно аналогичных прецедентов, просто их не так растиражировали. Взять ту же Фукусиму — она гораздо страшнее: взорвалось три энергоблока, а не один. Такая оценка скорей как первое впечатление всего человечества на что-то новое и непонятное.»

Жертвами воздействия радиации стали 29 человек — это сотрудники станции и пожарные, принявшие на себя первый удар. Из-за лучевой болезни они погибли в течение нескольких месяцев после аварии.

Начальник лаборатории проблем Чернобыля и советник президента НИЦ «Курчатовский институт» Александр Боровой утверждает, что за пределами промплощадки лучевой болезни не наблюдалось ни у одного человека. При этом, даже эти жертвы были из-за того, что люди не знали о подстерегающей их опасности или не выполняли требований техники безопасности. Боровой имеет полное право так рассуждать — с момента аварии он 20 лет подряд ездил к ЧАЭС в командировки и сам лично заходил в центральный зал четвертого блока для проведения измерений.

“Опасней всего не сама радиация, а её боязнь — это называется радиофобия. Люди умирали из-за страха лучевой болезни, даже если были не облучены. Я был свидетелем такого случая — рядом со мной на диване сидел коллега, он откинулся на спинку и умер, как позже показало вскрытие, от остановки сердца. Хотя сам он не получал каких-то опасных для здоровья доз радиации. ”

— вспоминает Боровой.

Российский государственный медико-дозиметрический регистр подтверждает эти выводы. Из 60 тысяч ликвидаторов получивших дозы облучения более 100 милизиверт*. При этом от других причин, которые не имели отношения к радиации, умерло порядка 5 тысяч человек.

*Зиверт (Зв)-единица измерения, которая показывает эффективность излучения с точки зрения его воздействия на организм человека. Один милизиверт (мЗв) равен одной тысячной зиверта. Доза в 6 зивертов — смертельна. Излучение до 0,5 Зв считается безопасным.