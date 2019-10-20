Мифы и правда о лазерной коррекции зрения

Лазерная коррекция сегодня — это отличный и современный способ восстановить зрение. Очень часто те, кто носит линзы и/или очки, не решаются на этот вариант, поскольку верят в популярные мифы. «Рамблер» развенчивает их!

Миф №1: Лазерная коррекция зрения не подходит спортсменам.

ПРАВДА: Боксеры и люди, которые занимаются единоборствами, подвержены травме глаза: это единственная причина, почему им не стоит делать лазерную коррекцию. Во всех остальных случаях вы можете спокойно заниматься спортом после сделанной операции — главное, чтобы глаза не были в зоне риска.

Миф №2: Лазерную коррекцию нельзя делать до беременности и родов.

ПРАВДА: Согласно статистике офтальмологов, 90% пациенток — молодые девушки, которые не рожали. Но даже они приходят на первичный прием и часто произносят этот миф. Лазерную коррекцию нельзя делать в период беременности — это факт. А до и после — можно.

Миф №3: После лазерной операции на глаза человек годами восстанавливается.

ПРАВДА: У операции нет даже особого восстановительного периода. Просто около месяца важно очень бережно относиться к глазам. Врач даст вам свои рекомендации после операции, и привычный темп жизни из тренировок, прогулок, работы и питания возможен уже на следующий день после операции.

Миф №4: Коррекция возвращает 100% зрение.

ПРАВДА: То, насколько сильно ваше зрение улучшится, зависит от исходного состояния. К примеру, если у вас — -8, то после коррекции вы будете видеть так, как видите сейчас в линзах/очках.

Миф №5: Лазерная коррекция — это больно и страшно.

Сама операция длится 5-7 минут, а воздействие лазера — 30-40 секунд. Вам делают местную анестезию с помощью глазных капель, поэтому боль исключена. Могут быть неприятные ощущения последующие 1-2 дня, но их едва ли назовешь болью: скорее дискомфорт в виде чувствительности к свету, ощущения инородного тела в глазу, небольшая отечность век.