Как лечить конъюнктивит

Конъюнктивит — это сильное воспаление, которое проявляется слезоточивостью, покраснением век, зудом и слизью с гноем из глаз. «Рамблер» рассказывает, как лечить это заболевание.

Конъюнктивит бывает инфекционным (возникает при занесении грязными руками инфекции в глаза) и вирусным (передается воздушно-капельным путем при наличии этой болезни у другого человека). Он также может возникнуть при аллергии — вероятнее всего, в этом случае выделений из глаз не будет, и больного будут беспокоить исключительно зуд и краснота.

Первая помощь — промойте глаза дезинфицирующим раствором (ромашка, чайная заварка). Затем закапайте за внутренний край нижнего века по 1-2 капли 20% раствора альбуцида или 0,3% раствора левомицетина, повторяйте каждые 3 часа.

Очень важны правила гигиены при лечении этого заболевания. Если вы носите линзы, в период лечения важно от них отказаться и при необходимости заменить на очки. Пользуйтесь только своим полотенцем и наволочкой, постоянно мойте руки, избегайте по возможности общественных мест.

После сна ресницы, как правило, склеиваются, и глаза больно и тяжело открыть. Чтобы размягчить затвердевшее клейкое вещество, которое атакует ваши веки, сделайте теплый настой ромашки. Залейте две чайные ложки ромашки 1/4 стакана кипящей воды и дайте ей настояться 5 минут, после чего процедите.

С конъюнктивит можно справиться за 4-5 дней, но исключительно при правильном лечении: если за два дня симптомы не пропали, отправляйтесь к офтальмологу. Он определит истинную причину заболевания и назначит более серьезные препараты для лечения — при острой форме это могут быть и антибиотики.