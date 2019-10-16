Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Профессор объяснил, почему не надо лечить ОРВИ 

Medical Note 1 час назад
Профессор объяснил, почему не надо лечить ОРВИ
Фото: Medical Note
Эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Владимир Таточенко разъяснил, почему не стоит при простуде давать ребенку привычных лекарств. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».
«Ребенок заболевает ОРВИ до шести раз в год. Простуды не нужно бояться. Примите как данность: дети должны болеть и зарабатывать иммунитет», — отметил специалист, добавив, что в такой ситуации достаточно минимальных вмешательств.
Так, жаропонижающие помогут снизить температуру, но длительность лихорадки не сократят, пояснил Владимир Таточенко.
Он уточнил, что нет никаких противовирусных лекарств. Есть противогриппозные, которые нужно принимать в первые 48 часов от начала первых симптомов гриппа. Позже — бесполезно.
«Те же интерфероногены у детей старше семи лет могут сократить период лихорадки меньше чем на один день. Нужно травить ребенка из-за этого? Отхаркивающие средства тоже в большинстве случаев принимать не стоит.
Капли в нос стоит применять по необходимости — скажем, на ночь, чтобы ребенок уснул, но не 3–4 раза в день. А лучше промывать нос физраствором. При большой температуре можно использовать парацетамол и ибупрофен. Но не для того, чтобы температура стала 36,6. Упала до 38 — хорошо. Антибиотики нужны, если есть стрептококковая инфекция», — пояснил профессор.
Облегчить состояние помогут домашние средства — чаи с малиной, морсы, молоко с медом.
Работает ли гомеопатия на самом деле
Medical Note: последние новости
Амилоидоз: первые признаки нездоровых почек Амилоидоз: первые признаки нездоровых почек Названы «болевые» симптомы стресса Названы «болевые» симптомы стресса Капотен: при каком давлении можно принимать Капотен: при каком давлении можно принимать
Комментарии
Болезни и лекарства , Новости , Владимир Таточенко , ВОЗ , Аргументы и Факты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему сердце никогда не устает
Почему сердце никогда не устает
Сигналы тела о проблемах с алкоголем
Сигналы тела о проблемах с алкоголем
Как лечить конъюнктивит
Как лечить конъюнктивит1
Названы «болевые» симптомы стресса
Названы «болевые» симптомы стресса
Как бороться с аллергией на холод
Как бороться с аллергией на холод
Видео
Какие секреты можно узнать о человеке по рукам
03:07
Какие секреты можно узнать о человеке по рукам
Народная медицина
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
14:03
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
Болезни и лекарства
Есть ли польза в гомеопатии
19:19
Есть ли польза в гомеопатии
Народная медицина
Как правильно лечить простуду
06:36
Как правильно лечить простуду
Болезни и лекарства
О чем говорят возникающие без причины синяки
03:11
О чем говорят возникающие без причины синяки
ЗОЖ
В России пополнится список жизненно важных лекарств
01:36
В России пополнится список жизненно важных лекарств
Новости
Как справиться с вросшими ногтями
04:41
Как справиться с вросшими ногтями
ЗОЖ
5 привычек, которые портят зрение
04:35
5 привычек, которые портят зрение
ЗОЖ
Названо число россиян с расстройствами психики
00:46
Названо число россиян с расстройствами психики
Новости
Как помочь себе при боли в суставах
03:38
Как помочь себе при боли в суставах
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение