Профессор объяснил, почему не надо лечить ОРВИ

Эксперт Всемирной организации здравоохранения , профессор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Владимир Таточенко разъяснил, почему не стоит при простуде давать ребенку привычных лекарств. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

«Ребенок заболевает ОРВИ до шести раз в год. Простуды не нужно бояться. Примите как данность: дети должны болеть и зарабатывать иммунитет», — отметил специалист, добавив, что в такой ситуации достаточно минимальных вмешательств.

Так, жаропонижающие помогут снизить температуру, но длительность лихорадки не сократят, пояснил Владимир Таточенко.

Он уточнил, что нет никаких противовирусных лекарств. Есть противогриппозные, которые нужно принимать в первые 48 часов от начала первых симптомов гриппа. Позже — бесполезно.

«Те же интерфероногены у детей старше семи лет могут сократить период лихорадки меньше чем на один день. Нужно травить ребенка из-за этого? Отхаркивающие средства тоже в большинстве случаев принимать не стоит.

Капли в нос стоит применять по необходимости — скажем, на ночь, чтобы ребенок уснул, но не 3–4 раза в день. А лучше промывать нос физраствором. При большой температуре можно использовать парацетамол и ибупрофен. Но не для того, чтобы температура стала 36,6. Упала до 38 — хорошо. Антибиотики нужны, если есть стрептококковая инфекция», — пояснил профессор.

Облегчить состояние помогут домашние средства — чаи с малиной, морсы, молоко с медом.