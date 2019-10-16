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Как бороться с аллергией на холод 

Рамблер 56 минут назад
Аллергия на холод начинает проявляться уже осенью с первым похолоданием. «Рамблер» разбирается, кому грозит эта проблема и как с ней бороться.
Оговоримся сразу: это не аллергия, а псевдоаллергическая реакция. Реальная аллергия возникает в ответ на чужеродный белок (раздражитель). В случае с холодом у нас идет сильная реакция на низкую температуру.
Чаще всего в зоне риска — женщины с низким иммунитетом. Как правило, у человека возникает сильная заложенность носа, холодная крапивница (шелушения, красные пятна на коже, иногда волдыри) и покраснение глаз. Считается, что аллергия передается генетически, а также возникает при наличии хронических заболеваний (проблемы с почками, щитовидкой, пищеварительной системой). Инфекционные (мононуклеоз, гепатит и частые ОРВИ) тоже могут стать причиной аллергии.
При возникновении ярко выраженных симптомах важно отправиться к дерматологу. Если он поставит вам этот диагноз, то, вероятнее всего, в качестве лечения пропишет антигистаминные средства и мази для кожи с кортикостероидами.
Используйте спреи с морской водой — они хорошо промывают нос и помогают легче бороться с симптомами. А вот от сосудосуживающих капель лучше всего отказаться.
Если вы часто сталкиваетесь с аллергическими реакциями, пересмотрите свой зимний гардероб: шерсть, мех и красители могут усугублять ситуацию. Отдайте предпочтение гипоаллергенным материалам и для стирки используйте специальные средства для аллергиков.
Гигиеническая помада для губ, жирный защищающий «колд-крем» и солнечные очки должны стать вашими лучшими друзьями на холодный период — не забывайте про них. Домашний уход тоже важен — используйте мягкие очищающие средства для кожи лица и тела. На период аллергии лучше всего отказаться от бассейна, чтобы не травмировать кожу хлорированной водой.
Уделите внимание вопросу питания. Цитрусовые, мед, шоколад могут спровоцировать аллергию — лучше пересмотреть свой рацион и отказаться от них.
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