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Названы «болевые» симптомы стресса 

Medical Note 4 часа назад
Названы «болевые» симптомы стресса
Фото: Medical Note
Медики уверяют, что порой боли и прочие состояния, которые доставляют дискомфорт, вызваны сильным стрессом. Например, перенервничав, можно спровоцировать вздутие живота или тот же «ком в горле». Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Начинающийся стресс запускает целую цепочку гормональных реакций.
Сначала вырабатывается адреналин (до 30-ой секунды), затем он сменяется кортизолом, активизируется щитовидная железа и повышается уровень пролактина. В результате могут возникнуть болевые ощущения в теле.
«Стресс также усугубляет хронические заболевания. При слабых сосудах начинаются спазмы, а отсюда бессонница и кошмары.
У кого-то скачет давление, болит голова и проявляется метеозависимость, возникает общая хроническая усталость и упадок сил», — пояснила психолог Светлана Бояринова.
Также специалисты отметили, что «гормональный „коктейль“ в результате стресса влияет и на метаболизм.
Поэтому, испытав сильный страх, человек может пожаловаться на проблемы с пищеварением. Например, на вздутие живота. У некоторых появляется „ком в горле“.
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Болезни и лекарства , Новости , Светлана Бояринова
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