Названы «болевые» симптомы стресса

Медики уверяют, что порой боли и прочие состояния, которые доставляют дискомфорт, вызваны сильным стрессом. Например, перенервничав, можно спровоцировать вздутие живота или тот же «ком в горле». Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Начинающийся стресс запускает целую цепочку гормональных реакций.

Сначала вырабатывается адреналин (до 30-ой секунды), затем он сменяется кортизолом, активизируется щитовидная железа и повышается уровень пролактина. В результате могут возникнуть болевые ощущения в теле.

«Стресс также усугубляет хронические заболевания. При слабых сосудах начинаются спазмы, а отсюда бессонница и кошмары.

У кого-то скачет давление, болит голова и проявляется метеозависимость, возникает общая хроническая усталость и упадок сил», — пояснила психолог Светлана Бояринова

Также специалисты отметили, что «гормональный „коктейль“ в результате стресса влияет и на метаболизм.

Поэтому, испытав сильный страх, человек может пожаловаться на проблемы с пищеварением. Например, на вздутие живота. У некоторых появляется „ком в горле“.