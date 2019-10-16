Названы 5 ранних симптомов рака кишечника

Первые признаки онкологии тонкого или толстого кишечника, как правило, тяжело распознать. Однако чем раньше опухоль диагностирована, тем больше шансов на выздоровление.

По статистике 90% людей с раком кишечника имеют лишь один или несколько симптомов заболевания. Среди них изменения в работе кишечника, которые проявляются в дискомфорте и боли в области живота. Другой серьезный симптом — появление крови в стуле.

Кроме этого, нередко во время прогрессирующего заболевания возникает сильная усталость и регулярные головокружения. Если симптомы не проходят по прошествии нескольких недель, следует немедленно обратиться к специалисту, который назначит анализы и сможет точно установить диагноз.