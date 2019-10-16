Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

О каких болезнях рассказывают прыщи на лице 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
О каких болезнях рассказывают прыщи на лице
Фото: РИА "ФедералПресс"
Врачи передают, что сыпь на лице может рассказать о болезнях организма. Например, прыщи на лбу говорят о проблемах с пищеварительной системой или гормональных изменениях. Также прыщи могут появиться если человек вспотел в головном уборе.
Сыпь на носу может рассказать о нарушениях работы сердечно-сосудистой системы. Если прыщи появились в области переносицы — это говорит о том, что печень плохо очищает кровь.
Прыщи у глаз могут являться признаком плохой работы почек, а акне возле губ может указать на запоры и расстройства желудка. Также на проблемы с желудочно-кишечным трактом указывают прыщи на щеках. Также правая щека отвечает за нервную систему, и сыпь на этой стороне лица говорит о том, что необходимо перестать нервничать. Акне на левой щеке может свидетельствовать о проблемах с печенью.
Прыщи на подбородке указывают на нарушения работы эндокринной системы. Об этом пишет «24 канал».
Работает ли гомеопатия на самом деле
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Мясников перечислил лекарства-пустышки Мясников перечислил лекарства-пустышки В России продажи противовирусных лекарств выросли на 45 процентов В России продажи противовирусных лекарств выросли на 45 процентов Россиянам сообщили, как не простудиться осенью Россиянам сообщили, как не простудиться осенью
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам будут пересаживать органы животных
Россиянам будут пересаживать органы животных5
Медики рассказали об опасности анестезии
Медики рассказали об опасности анестезии
Зуб мудрости: удалить или оставить
Зуб мудрости: удалить или оставить
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства97
Названы неожиданные последствия давних травм головы
Названы неожиданные последствия давних травм головы
Видео
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
14:03
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
Болезни и лекарства
Есть ли польза в гомеопатии
19:19
Есть ли польза в гомеопатии
Народная медицина
Как правильно лечить простуду
06:36
Как правильно лечить простуду
Болезни и лекарства
О чем говорят возникающие без причины синяки
03:11
О чем говорят возникающие без причины синяки
ЗОЖ
В России пополнится список жизненно важных лекарств
01:36
В России пополнится список жизненно важных лекарств
Новости
Как справиться с вросшими ногтями
04:41
Как справиться с вросшими ногтями
ЗОЖ
5 привычек, которые портят зрение
04:35
5 привычек, которые портят зрение
ЗОЖ
Названо число россиян с расстройствами психики
00:46
Названо число россиян с расстройствами психики
Новости
Как помочь себе при боли в суставах
03:38
Как помочь себе при боли в суставах
Народная медицина
Как избавиться от занозы без иголки
03:55
Как избавиться от занозы без иголки
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение