О каких болезнях рассказывают прыщи на лице

Врачи передают, что сыпь на лице может рассказать о болезнях организма. Например, прыщи на лбу говорят о проблемах с пищеварительной системой или гормональных изменениях. Также прыщи могут появиться если человек вспотел в головном уборе.

Сыпь на носу может рассказать о нарушениях работы сердечно-сосудистой системы. Если прыщи появились в области переносицы — это говорит о том, что печень плохо очищает кровь.

Прыщи у глаз могут являться признаком плохой работы почек, а акне возле губ может указать на запоры и расстройства желудка. Также на проблемы с желудочно-кишечным трактом указывают прыщи на щеках. Также правая щека отвечает за нервную систему, и сыпь на этой стороне лица говорит о том, что необходимо перестать нервничать. Акне на левой щеке может свидетельствовать о проблемах с печенью.

Прыщи на подбородке указывают на нарушения работы эндокринной системы. Об этом пишет «24 канал».