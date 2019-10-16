Названы новые способы лечения болезней сердца

По всему миру среди причин смертности сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения , около 17,5 миллиона человек ежегодно погибают от болезней сердца. На Российском национальном конгрессе кардиологов, который прошел в столице Среднего Урала, ученые рассказали о новых способах лечения сердечных недугов.

Так, путем моделирования работы "мотора" организма можно диагностировать болезнь на ранних стадиях. В компании IBM , к примеру, разрабатывают трехмерные модели сердца на основе электрокардиограмм пациентов и изменяют параметры его сокращения. На основе этих исследований удается найти способ предотвратить сердечную недостаточность, которая приводит к уменьшению выброса крови из-за нарушения насосной функции сердца.

Анализ большого объема данных откроет новые возможности препаратов, смоделировав их воздействие на организм

— Пришло время, когда компьютерное моделирование предсказывает механизмы развития патологии. Специальные программы вычисляют нужные биохимические соединения для прицельного воздействия на болезнь и помогают сделать прогноз об эффективности лечения, — говорит Ольга Соловьева , директор Института иммунологии и физиологии УрО РАН

Многие IT-специалисты участвуют в разработке вычислительных ресурсов для клинических испытаний лекарственных препаратов. Прежде чем выйти на рынок, лекарство проходит несколько этапов: эксперименты на клетках, животных, а затем на большой группе людей. Ученые отмечают важность постмаркетинговых исследований безопасности медикаментов.

По словам ассистента кафедры терапии факультета повышения квалификации УГМУ Якова Божко, недавно кардиологи обнаружили, что препарат для лечения сахарного диабета увеличивает продолжительность жизни у пациентов с сердечной недостаточностью. Но иногда эксперты находят и побочные эффекты. Так, с рынка пришлось снять лекарство от простудных заболеваний, поскольку оно провоцировало нарушения сердечного ритма.

Научное сообщество уверено, что анализ большого объема данных откроет новые возможности препаратов, смоделировав их воздействие на организм. Однако заключение машинного интеллекта не всегда поддается объяснению, поэтому главным остается вопрос: как создать модель, которая даст верный прогноз поведения той же сердечной мышцы. Ведущую роль в оценке качества лечения наряду с этим по-прежнему занимают генетические исследования.