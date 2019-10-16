Названы неожиданные последствия давних травм головы

Врач назвал неожиданные последствия давних травм головы

Как оказалось, массу недугов, которые человек часто списывает на тяжелую работу, стрессы, магнитные бури, может объяснить травма головы, о которой порой человек и не помнит. Об этом газете «Аргументы и факты» рассказал врач-остеопат и краниопостуролог Владимир Животов.

Внезапно дать о себе знать могут даже те повреждения, которые человек получил в далеком детстве.

Так, о травмах лба и носа могут свидетельствовать хроническая заложенность носа, аллергический ринит, частый насморк.

Также эти травмы порой становятся одной из причин агрессии, вспыльчивости, панических атак, депрессии.

А вот травма затылка может впоследствии привести к аритмии, тахикардии, склонности к простудным заболеваниям, запорам, нарушению зрения, головокружениям.

«Еще одно последствие травмы затылка — отвисший подбородок. Напряженные из-за травмы мышцы шеи сдавливают лимфатические сосуды, вызывая застой лимфы и чрезмерную отечность в зоне подбородка»,

— отметил Владимир Животов.

Врач добавил, что травмы затылка иногда вызывают блокировку затылочной кости, которая непосредственно связана с крестцом. Это может спровоцировать осложненное течение родов.