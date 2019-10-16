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Врач назвал неожиданные последствия давних травм головы 

Medical Note 3 часа назад
Названы неожиданные последствия давних травм головы
Фото: Medical Note
Как оказалось, массу недугов, которые человек часто списывает на тяжелую работу, стрессы, магнитные бури, может объяснить травма головы, о которой порой человек и не помнит. Об этом газете «Аргументы и факты» рассказал врач-остеопат и краниопостуролог Владимир Животов.
Внезапно дать о себе знать могут даже те повреждения, которые человек получил в далеком детстве.
Так, о травмах лба и носа могут свидетельствовать хроническая заложенность носа, аллергический ринит, частый насморк.
Также эти травмы порой становятся одной из причин агрессии, вспыльчивости, панических атак, депрессии.
А вот травма затылка может впоследствии привести к аритмии, тахикардии, склонности к простудным заболеваниям, запорам, нарушению зрения, головокружениям.
«Еще одно последствие травмы затылка — отвисший подбородок. Напряженные из-за травмы мышцы шеи сдавливают лимфатические сосуды, вызывая застой лимфы и чрезмерную отечность в зоне подбородка»,
— отметил Владимир Животов.
Врач добавил, что травмы затылка иногда вызывают блокировку затылочной кости, которая непосредственно связана с крестцом. Это может спровоцировать осложненное течение родов.
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Болезни и лекарства , Аргументы и Факты
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