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Мясников перечислил бесполезные лекарства 

Вечерняя Москва + ещё 3 4 часа назад
Мясников перечислил бесполезные лекарства
Фото: Вечерняя Москва
Главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников, известный как ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» сообщил, что многие медики выписывают пациентам лекарства-«пустышки», которые не смогут помочь больному. Он перечислил эти бесполезные препараты.
Мясников назвал следующий список: ноотропы, ферменты, иммуномодуляторы, сосудоукрепляющие препараты, витамины и БАДы, гепатопротекторы, пробиотики и пребиотики, хондропротекторы, растительные сборы и настойки и гомеопатические препараты.
— В своей массе указанные категории лекарств не имеют доказанной эффективности вообще,
— заявил врач.
Он заметил, что какой-то из данных препаратов может помочь конкретному человеку. Если при этом нет побочных эффектов, то его можно принимать в соответствии с назначением.
Также Мясников добавил, что примерно восемь из десяти врачей регулярно выписывают пациентам средства из списка «пустышек». Он отметил, что в каких-то случаях бесполезные препараты врач может назначать за деньги фармкомпаний, но доля таковых мала. Большая часть медиков выписывают пациентам «пустышки», так как не имеют высокой квалификации.
Мясников порекомендовал всегда стараться узнавать как можно больше сведений о том лекарстве, которое назначает врач и не стесняться спрашивать его самого, доказана ли эффективность препарата.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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