О чем рассказывают врачи-паразитологи

Паразитологи по роду своей работы связаны с болезнями, о существовании которых обычные люди даже не подозревают. В последние годы из-за изменения климата в России появился ряд инфекций, с которыми прежде паразитологи на сталкивались. "Рамблер" изучил блог врача-паразитолога из Москвы.

О лихорадке Западного Нила

"В одном хозяйстве сначала дохли куры. Ветеринары находили у этих кур повреждения мозга. Потом у одной сотрудницы начало двоиться в глазах и развилась лихорадка. Сначала поставили менингит неясной этиологии, потом наконец выявили лихорадку Западного Нила. Разносят клещи и комары, высококонтагиозная штука".

Чтобы избежать заражения, надо избегать путешествия в районы, где распространена эта лихорадка, опрыскиваться антиреппелентами, не давать себя укусить. В Израиле пик заболевамости этой болезнью приходится на июль-август. В России вирус этой лихорадки в последние годы разносят комары на Кубани.

О "народном" лечении гепатита А

"Студенты рассказали, что в некоторых районах Белорусии вшей закатывают в хлебные шарики и глотают, потому что это якобы лечит гепатит А. Спросили меня, правда ли это помогает".

Научный ответ: нет, так гепатит А не лечится.

О ситуации в паразитологии

"Сокращают паразитологов, имеющих стаж в 20-25 лет. Но кто будет консультировать в случае эпидемий? Нанотехнологи или врачи-клиницисты, которые не знают, как развивается эпидемия?"

Паразитология — не единственная область здравоохранения, которую постигло сокращение в последние годы.

Об обмене опытом

"Коллега рассказала, что, по ее наблюдению, вши предпочитают два типа волос: тяжелые и густые; а также пушистые, тонкие и кудрявые. "

В последние годы вши стали бичом в школах и детских садах, причем не только в России, но и в европейских странах.

О ВИЧ

"Совершенно чудовищные цифры по ВИЧ приходят из регионов. В Новосибирской области, например, провели тестирование простых прохожих — ВИЧ-инфекцию выявили у каждого 13-го (а у каждого 20-го — гепатит С). В остальных регионах страны ситуация приблизительно такая же. Из студентов регулярно сдают анализы на ВИЧ только 2-5%. В более старших группах населения — и того меньше. Вот так нам и удалось добиться третьего места по уровню распространения ВИЧ в мире".

Официально российское здравоохранение долгое время отрицало эпидемию ВИЧ в стране, однако в прошлом году Минздрав был вынужден признать, что ситуация с этим смертельно опасным заболеванием критическая. ВИЧ-инфекция в России вышла из среды "зависимых" в "обычную". В последние несколько лет огромное количество случаев заражения ВИЧ произошло через гетеросексуальные контакты. Часто беременные женщины обнаруживают свое заболевание в ходе плановой сдачи анализов.

Об уличной пище

"Паразитозы относятся к группе заболеваний, которые недооцениваются, потому что половина больных о них даже не догадывается, лечится от "общей утомляемости". Между часто тем выпил некипяченой воды — и здравствуй, лямблиоз. Съел шаурму в ларьке — привет, энтеробиоз или аскаридоз. "

В структуре инфекционной патологии среди болезней паразитозы в России занимают третье место.