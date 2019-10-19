Как распознать пищевую аллергию

У большинства людей пищевые аллергии проявляются еще в детстве, поэтому уже во взрослом возрасте они знают, на что их организм может реагировать негативно. Однако высыпания и чесотка могут настигнуть в любой момент жизни, даже, если раньше на продукт вы реагировали нормально. "Рамблер" разобрался, как распознать пищевую аллергию.

Ученые еще не изучили, почему организм негативно реагирует на тот или иной продукт. В какой-то момент иммунная система начинает реагировать на него как на опасность и отвергать. Пищевая аллергия непредсказуема: проявляется по-разному и может затрагивать разные системы организма. Как правило, это могут быть как обычные высыпания, так и удушье.

На некоторые продукты реакция появляется сразу, но иногда симптомы могут быть настолько незаметными, что вы не обращаете на них внимание. Это может быть очень опасно, так как со временем аллергия может принять другой облик.

Если вы обратите внимание на некоторые регулярные симптомы, возможно, вам удастся предотвратить развитие аллергии и обезопасить себя.

Кожный зуд

У этого симптома много причин — неподходящая одежда, пыль или грязь, и даже сахарный диабет. При пищевой аллергии на теле появляются небольшие красные зудящие пятнышки. Чаще всего их можно заметить на руках, ногах, вокруг рта и суставах.

Слабость и замедленный пульс

Пищевая аллергия может вызвать снижение давления. Если у вас нет под рукой тонометра, то этот симптом можно заметить по внезапной слабости или замедленному пульсу. Если вы наблюдаете подобный симптом после приема определенных продуктов, необходимо задуматься и проверить себя на аллергены.

Зуд и першение во рту

Как правило, аллергены вызывают сухой кашель или зуд во рту. В большинстве случаев аллергический кашель проходит спустя несколько минут после употребления определенного продукта, поэтому на него не обращают внимания. Также при аллергии возможно появление кома в горле. Это происходит из-за того, что кровеносная система отправляет к пищеводу большое количество белых кровяных телец. Из-за этого происходит воспаление и отек.

Диарея

Иногда этот симптом появляется из-за общей непереносимости пищи или отравления, а не аллергии. Если побеги в туалет после определенной пищи стали регулярными, необходимо задуматься. Иногда пищевые аллергены вызывают раздражение слизистых желудка или кишечника, что провоцирует не самую приятную реакцию.