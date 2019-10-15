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Первые признаки тромба, которые нельзя игнорировать 

Рамблер 3 часа назад
Первые признаки тромба, которые нельзя игнорировать
Фото: Depositphotos
Тромбоз может возникнуть у каждого из нас, но чаще всего мы об этом просто не задумываемся. И не обращаем внимания на симптомы, которые могут привести к самым серьезным проблемам со здоровьем. О признаках тромбоза, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, рассказывает "Рамблер".

Отечность, болезненность и изменение цвета кожи

Сильно выраженный и болезненный отек конечностей с выраженным покраснением может свидетельствовать о плохом кровоснабжении из-за проблем сердечно-сосудистой системы. Причиной тому с высокой степенью вероятности может быть тромб. Прикосновение к такому отеку, как правило, вызывает крайне неприятные ощущения, иногда человек даже не может опереться на пораженную конечность. Такой симптом верный признак того, что стоит немедленно обратиться к врачу.

Боль в ноге

Болезненные ощущения, которые являются признаком тромбоза, возникают внезапно и, как правило, становится очень сильной. Часто люди путают этот симптом с судорогой. Однако, боль от судорог проходит через несколько минут, а острые болезненные ощущения при тромбозе могут длиться на протяжении нескольких часов.

Кашель и одышка без причины, боль в груди

Такие симптомы могут появиться не только при бронхите или других болезнях легких, но и при тромбоэмболии легочной артерии. Это крайне опасно, поскольку здесь счет идет буквально на часы. Тромб, образовавшийся в сосудах легочной артерии может привести к летальному исходу. Человека, как правило, начинают мучить приступы беспричинного кашля, он не может вдохнуть полной грудью, ощущает нехватку кислорода. При появлении подобных симптомов немедленно обращайтесь к врачу.

Сильная головная боль

Внезапная и пугающе сильная головная боль, которая не прекращается даже после приема обезболивающих препаратов, может свидетельствовать о локализации тромба в сосудах мозга. Совет тот же — немедленно к врачу!
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