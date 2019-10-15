Как правильно лечить простуду

Простуда в медицине не считается диагнозом. На самом деле под ним подразумевают общее название заболеваний, которые атакуют людей преимущественно осенью и зимой, когда падает иммунитет. "Рамблер" узнал, как правильнее всего лечить простуду. На самом деле, если это обычный вирус, то он пройдет через неделю, но состояние человека можно облегчить, чтобы организм быстрее справился с болезнью.

Постельный режим

Конечно, большинство не хотят пропускать работу и оставаться в кровати из-за простого насморка, но иногда нужно отдавать приоритет здоровью, а не потерянным из-за больничного деньгам. Кроме того, респираторные вирусы (из-за них чаще всего болит горло и появляется насморк) очень заразны. Если у вас есть силы пойти по своим делам, то у человека, которому вы рискуете передать заболевание, их может не быть.

Больше жидкости

Любая жидкость (желательно теплая) необходима при простуде. Она помогает справиться с неприятными симптомами. В день советуют выписать на 3-5 чашек больше, чем вы употребляете, когда здоровы. Жидкость помогает выводить мокроту из легких и слизь из носа. Так носители вируса быстрее покидают организм. Если у человека поднимается высокая температура, ему также необходима жидкость: при лихорадке тело теряет влагу, и нужно восстановить баланс.

Проветривание комнаты и прогулка

На самом деле, комнату необходимо проветривать, чтобы вирусные частицы не задерживались в воздухе. С помощью сквозняка можно освободить помещение, чтобы микробы не циркулировали в организме больного и не заразили других людей. Прогулки не сделают хуже, если человек чувствует себя хорошо и твердо стоит на ногах. Для этого выбирайте тихие места, где много свежего воздуха и мало людей. Кроме того, не забывайте о теплой одежде.