Эпидемия ожирения унесет 90 миллионов жизней

Эпидемия ожирения может унести 90 миллионов жизней к 2050 году

Эксперты проанализировали рост числа заболеваний, связанных с лишним весом (в том числе диабета 2 типа, инсульта и рака), и сделали прогноз на ближайшие десятилетия. По их данным, в 2020-2050 годы ожирение станет прямой или косвенной причиной смерти 90 миллионов человек, а средняя продолжительность жизни сократится на три года.

Исследование показало, что уже сейчас избыточной массой тела обладает почти каждый четвертый. Средние показатели ожирения среди взрослых в странах ОЭСР возросли с 21% в 2010 году до 24% в 2016-м, или на 50 миллионов человек. } Эксперты подчеркнули, что от лишнего веса страдают не только взрослые, но и дети. Школьники с ожирением хуже учатся, реже поступают в вузы и получают высшее образование. Кроме того, они часто подвергаются насмешкам со стороны сверстников.

Авторы доклада также связали ожирение и уровень дохода. По статистике, в Европейском союзе мужчины и женщины, которые входят в группу финансово неблагополучных, страдают от ожирения на 90% и 50% чаще, чем обеспеченные граждане. Наличие хронических заболеваний, связанных с лишним весом, заметно снижает шансы найти хорошую работу и изменить свою жизнь.

Эксперты ОЭСР заявили, что инвестиции в такие инициативы, как маркировка продуктов или ограничение рекламы, могут существенно сэкономить бюджетные средства. Так, каждый доллар, инвестированный в предотвращение ожирения, принесет до шести долларов экономической прибыли.

Если калорийность таких продуктов, как чипсы и сладости, будет снижена хотя бы на 20%, это позволит предотвратить более миллиона случаев заболеваний, связанных с избыточным весом.

Масштабные кампании, направленные на пропаганду здорового образа жизни, к 2050 году могут увеличить суммарную продолжительность жизни жителей 36 стран на 51 000 — 115 000 лет, говорится в докладе. Это было бы эквивалентно полному предотвращению всех смертей на дорогах ЕС.

Другое исследование показало, что к 2030 году количество детей и подростков с ожирением достигнет 250 миллионов. Самая сложная ситуация сложится в Китае.