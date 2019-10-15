Болезни, которые можно получить от немытых рук

Это не шутки: 5 опасных болезней, которые можно получить от немытых рук

Холера, грипп, чесотка — вот лишь несколько болезней из длинного списка болезней, которые можно подхватить, если не следить за своей чистоплотностью, а именно не мыть руки. 15 октября отмечается Всемирный день мытья рук.

Проблема эта не новая, и горького опыта к нашему времени было уже достаточно, однако Всемирный день мытья рук — относительно новый праздник и стал отмечаться лишь 11 лет назад, в 2008 году, после того, как с таким объявлением выступил детский фонд ООН. Тогда в рамках провозглашённого Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии более 120 миллионов детей во всем мире вымыли руки с мылом в более чем 70 странах.

Врачи выяснили, что через немытые руки в организм человека попадают возбудители таких страшных заболеваний, как холера, вирусная пневмония, гепатит, грипп и ОРВИ. Также человек может заболеть холерой, дифтерией, пневмонией, гепатитом, гриппом и обычной простудой, коньюнктивитом, чесоткой, различными грибковыми заболеваниями.

Дети умирают из-за несоблюдения правил гигиены, а всего-то надо мыть руки перед едой и после визита в уборную.