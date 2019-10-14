При каком давлении можно принимать Капотен

Повышенное давление при гипертоническом синдроме или гипертонии вредит всему организму. Чтобы снизить давление и избежать тяжелых последствий, пациентам назначают препараты, понижающие давление. Medical Note разбирается, в каких случаях актуален Капотен, при каком давлении можно принимать это лекарство, и как оно работает.

Чем опасно высокое давление?

Год назад европейские врачи выпустили новые нормы. Если раньше считалось, что повышенное давление, которое надо снижать, начинается с цифр 140/80, то сегодня нездоровые показатели начинаются с 130/80. Это — верхняя граница нормы, уже повышенное давление, с которым надо начинать бороться. А 140/90 указывает на гипертоническую болезнь первой стадии.

Только половина россиян с этой проблемой знают, что у них повышено давление. Из тех, кто знает, каждый второй время от времени принимает лекарства, и только 12,5% гипертоников лечатся правильно.

Стенки наших кровеносных сосудов эластичны, они могут расширяться и сужаться в ответ на изменение температуры, объема крови, выброс гормонов. Это помогает организму справляться с жарой и холодом и продолжать функционировать, если что-то идет не так, как должно. Однако у этой эластичности есть свой предел.

Если давление повышенное, то эластичный каркас стенки сосудов изменяется, артерии становятся длиннее, шире, извиваются, порой деформируются и перегибаются. Все это вызывает нарушения кровотока и резкие перепады кровяного давления. Сужается просвет сосуда, количество крови, которое по нему проходит, уменьшается. Ткани начинают голодать и «задыхаться», особенно клетки нервной системы.

И такие отклонения выявляются даже при неосложненной «мягкой» гипертонии: уже ранние стадии болезни вызывают нарушения кровообращения в головном мозге.

Возникает замкнутый круг, так как именно отделы мозга регулируют артериальное давление. Если человек часто нервничает, испытывает стрессовые состояния, давление «подскакивает», развивается вегетососудистая дистония гипертензивного типа. Постоянно повышенное давление — признак гипертонической болезни.

Вторичная гипертония развивается на фоне различных заболеваний: нарушений функции почек, болезней сердца, опухолей надпочечников, болезней эндокринной системы, патологических процессов в тканях мозга. Первичная гипертония — болезнь, которая появляется в организме без подобных провокаторов. И именно ее выявляют у 80-90% пациентов с повышенным давлением.

Если для лечения вторичной гипертонии необходима терапия начального заболевания, то с первичной борются гипотензивными препаратами.

Капотен: что за препарат?

Капотен входит в большую группу препаратов, подавляющих АПФ (ангиотензин-предотвращающий фермент). Он понижает давление, и это основное назначение Капотена.

Активный компонент Капотена — каптоприл. Он блокирует действие АПФ, и благодаря этому останавливается процесс превращения ангиотензина I в ангиотензин II, соединение, которое сужает сосуды, из-за чего повышается давление.

После приема Капотена сосуды расширяются, восстанавливается нормальный кровоток, уменьшается нагрузка на сердечную мышцу, давление и самочувствие нормализуются.

По окончании действия препарата артериальное давление при стойкой гипертонии опять повышается, так что препарат при наличии таких показаний необходимо принимать курсами или постоянно, чтобы давление оставалось в приемлемом диапазоне.

После приема таблетки Капотена максимальный эффект наступает в течение 1-1,5 часа вне зависимости от позы пациента: можно стоять, лежать, сидеть и т.д.

Капотен: применение лекарства

Назначают Капотен при наличии показаний, а их у препарата немало. Основная область применения — артериальная гипертензия в монотерапии или в комбинации с другими гипотензивными лекарственными средствами.

Капотен также используется в лечении диабетической нефропатии на фоне инсулинозависимого диабета, при нарушенной функции левого желудочка после инфаркта, при хронической и застойной сердечной недостаточности.

Кому нельзя принимать Капотен?

Таблетки Капотен имеют ряд противопоказаний: коллагенозы, гиперкалиемию, выраженные дисфункции почек, печени, стенозы почечных артерий.

Прием Капотена по инструкции запрещен во время беременности, лактации, в детском возрасте из-за недостаточности результатов исследований безопасности для данных групп.

При сахарном диабете, ишемии тканей сердца, бессолевой диете, а также пациентам пожилого возраста требуется коррекция дозировки Капотена.

При каком давлении принимать Капотен?

Согласно новым данным европейских кардиологов, принимать препарат необходимо при показателях давления 130/80. Современные российские специалисты указывают на возрастные границы норм.

Для человека младше 65 лет нормой считаются показатели верхнего (систолического) давления 120-130, нижнего 70-80 мм рт. ст.

После 65 лет норма систолического давления повышается до диапазона 130-140/70-80.

При превышении показателей нормы необходимо принимать меры. Если симптомов повышенного артериального давления нет, то в таблетках нет необходимости, за исключением ситуаций, когда человек уверен в наступлении приступа в ближайший час.

Капотен — препарат, который понижает давление, а не стабилизирует его показатели. Поэтому принимать его при нормальных цифрах на тонометре не стоит, это ухудшит самочувствие и вызовет симптомы гипотонии.

Побочные эффекты

Как правило, побочное действие развивается при индивидуальной чувствительности или несоблюдении рекомендаций и инструкции.

Среди побочных действий Капотена — ускоренное сердцебиение, отеки конечностей, выделение белка с мочой, ацидоз, накопление калия и ускоренный вывод натрия их организма, диарея, нарушения функции печени, головная боль, приступы головокружения, сонливости, сухость во рту, боль в области желудка, чувствительность к солнечным лучам и т.д.

Как принимать Капотен?

Его можно принимать до, после и во время еды. Однако надо помнить, что прием препарата вместе с пищей замедляет его действие на 30-40%, не снижая эффективность. Оптимальный вариант — за час до еды.

Дозировку Капотена назначает лечащий врач в зависимости от показаний и особенностей организма пациента.

Целые таблетки по 25 мг назначают при резком повышении систолического давления. Максимальное количество лекарства — 75 мг в день, 3 таблетки по 25 мг. Такие дозы назначают только при тяжелой стойкой гипертензии.

Терапевтическая доза для взрослого — полтаблетки дважды в день, для пожилых пациентов — четверть таблетки (6 мг) дважды в день.

Несоблюдение возрастных или индивидуальных рекомендаций и превышение дозировки вызывают резкое понижение давления вплоть до шокового состояния.

Капотен под язык или проглатывать?

Врачи советуют проглатывать таблетки, запивая небольшим количеством воды. Среди возможных побочных эффектов препарата — ангионевротический отек слизистой рта.

Однако сублингвальный прием Капотена, рассасывание во рту под языком может рекомендоваться при отсутствии противопоказаний в качестве экстренной помощи при гипертоническом кризе.

При таком методе действующий компонент препарата быстрее всасывается в кровоток и оказывает ускоренный эффект на артериальное давление.