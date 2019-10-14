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Признаки серьезного поражения печени алкоголем 

Аргументы Недели 37 минут назад
Признаки серьезного поражения печени алкоголем
Фото: Аргументы Недели
Специалисты в сфере здравоохранения перечислили симптомы серьезного поражения печени вследствие употребления алкогольных напитков. Данная тема раскрыта в материале, появившемся в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», пройти срочное лечение необходимо, если наблюдаются:
1. постоянные неприятные ощущения в животе и подреберье;
2. повышенная температура тела, которая не проходит длительное время;
3. постоянное вздутие живота;
4. возникновение диареи после употребления жирной пищи, тошнота или рвота.
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Болезни и лекарства , Яндекс
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