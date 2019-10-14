Признаки серьезного поражения печени алкоголем

Специалисты в сфере здравоохранения перечислили симптомы серьезного поражения печени вследствие употребления алкогольных напитков. Данная тема раскрыта в материале, появившемся в блогосфере.

Как пишет один из каналов в « Яндекс . Дзен», пройти срочное лечение необходимо, если наблюдаются:

1. постоянные неприятные ощущения в животе и подреберье;

2. повышенная температура тела, которая не проходит длительное время;

3. постоянное вздутие живота;

4. возникновение диареи после употребления жирной пищи, тошнота или рвота.