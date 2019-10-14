Чем отличаются осенняя хандра и «биполярочка»

Из-за перепадов настроения и легкой апатии в осенний период люди ставят себе диагноз «биполярное расстройство психики». Об этом сообщила московский психолог Анна Хныкина в интервью «Аргументам и фактам».

По ее словам, «биполярочка» в последнее время стала модным заболеванием. Психолог отметила, что когда мы имеем дело с заболеванием, речь идет о длинных фазах. «Несколько месяцев у тебя депрессия, потом несколько месяцев аффект — настоящий праздник на душе», — пояснила она. Хныкина рассказала, что в случае с биполярным расстройством депрессивная стадия переходит в маниакальную, когда человек становится гиперактивным и мало спит.

Психолог сообщила, что такое расстройство лечится в составе определенного синдрома, а в современной психиатрии отдельный диагноз «биполярочка» не рассматривается. Хныкина уточнила, что если у человека нет диагностированного синдрома, он проснулся не в настроении, а к вечеру заметно повеселел, то вряд ли речь идет о психическом отклонении. Она предположила, что в таком случае возможно истощение на фоне стресса, недосыпа или недоедания.

Хныкина также добавила, что резкие перепады настроения возможны после приема алкоголя или наркотиков. В этом случае, отметила специалист, надо работать с химической зависимостью.