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3 причины обратиться к неврологу 

Рамблер 4 часа назад
Симптомы, сигнализирующие о том, что человеку пора посетить невролога, нередко путают с множеством других заболеваний. Между тем истинная проблема не решается, а самочувствие пациента ухудшается. "Рамблер" выяснил, какие симптомы говорят о том, что вам немедленно нужно записаться к неврологу.

Головная боль

Причин головной боли огромное множество: будь то инфекция пазух носа или проблемы с зубами. Но если головная боль не покидает вас не на минуту и мешает жить полноценной жизнью, следует как можно скорее обратиться к специалисту. Также посетить врача стоит, если боль стала интенсивной, изменился характер боли или болевые эпизоды участились.

Головокружение

Как правило, неврологи занимаются лечением вестибулярных головокружений. Эта проблема сопровождается ощущением, будто бы сам человек или окружающие его предметы вращаются. Помимо этого при нарушении равновесия возникают трудности в поддержании устойчивости. В данном случае врач поможет установить природу головокружения и назначит необходимое лечение.

Судороги

Интенсивность судорог может варьироваться от едва заметных до мучительных. Приступы же, как правило, проявляются в виде застывшего взгляда и дальнейшей потери сознания с подергивающимися мышцами верхних и нижних конечностей, нарушениями дыхания и спутанностью сознания.
Порой это происходит из-за низкого уровня сахара в крови, но иногда припадки возникают и без видимой на то причины. Так или иначе подобные состояние являются серьезными симптомами, игнорировать которые крайне опасно.
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Болезни и лекарства , Видео
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