Народные средства от похмелья, которые вредят организму

Тошнота, слабость, головная боль и другие симптомы похмелья превращают утро после бурной вечеринки в настоящий ад. В попытках хоть как-то поправить самочувствие люди прибегают к народным средствам, не подозревая о том, как некоторых из них вредят здоровью. "Рамблер" выяснил, с помощью чего точно не стоит бороться с похмельем.

Алкоголь

Многие россияне уверены, что на утро после застолье необходимо "опохмелиться", то есть выпить еще немного алкоголя. На самом же деле очередная порция спиртного только навредит организму, а в худшем случае и вовсе приведет к запою. Принимать алкоголь вновь следует лишь в крайне тяжелом состоянии, сопровождающемся судорогами и паническими приступами. Но и здесь нужно все сделать правильно, а именно разбавить 50 г водки в стакане воды и выпить в течение 3-4 часов.

Жирная пища

Не пытайтесь себя заставить съесть хоть что-то через силу. Существует миф, что организму необходимо помочь и непременно что-то съесть, но это не так. Если вы не чувствуете голода, то пища попросту не усвоится и выйдет вместе с рвотными массами. К тому же организму придется тратить энергию не только на борьбу с алкогольным отравлением, но и на переваривание жиров и белков, а значит, ваше состояние улучшится не скоро.

Кофе

Еще одна распространенная ошибка — выпивать при похмелье кофе, надеясь, что это поможет взбодриться. Однако употребление этого напитка лишь усугубит ситуацию. Дело в том, что он сильно обезвоживает организм, который и без того обезвожен алкоголем. Помимо этого кофе может негативно сказаться на сердечной деятельности, например, поднять давление. Из-за этого вы не почувствуете желанного облегчения, а лишь собственноручно ухудшите самочувствие.