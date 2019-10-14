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Правда ли, что хрустеть шейными позвонками вредно 

Рамблер 5 часов назад
Многие люди регулярно хрустят шеей, считая, что это полезно для ее здоровья. Иные же, лишь услышав хруст, начинают убеждать всех вокруг, что делать так ни в коем случае нельзя. Кто же из них прав? Разбирался "Рамблер".
Противники шейного хруста приводят на первый взгляд весомые доводы: если часто хрустеть шеей, можно спровоцировать обострение спящего заболевания, а также вызвать осложнения у патологий, которые уже имеются.
Однако те, кто не видят в шейном хрусте ничего плохого, приводят и свои аргументы. Они убеждены, что хруст — это абсолютно нормально, если он не сопровождается болью, жжением и другими неприятными ощущениями.
Но что по этому поводу думают специалисты? Как выяснилось, в хрусте суставов действительно нет ничего опасного. Почти каждый позвонок состоит из четырех суставов, а шейный отдел и вовсе является самой подвижной частью. Поэтому медики советуют: двигайте шеей как угодно, если хруст не доставляет дискомфорта. В хрусте нет ничего страшного, но при этом не стоит забывать, что шея — крайне нежный узел опорно-двигательного аппарата, поэтому чрезмерно интенсивные и резкие движения могут грозить травмами, вне зависимости от того, слышите вы хруст или нет.
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Болезни и лекарства , Видео
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