Правда ли, что хрустеть шейными позвонками вредно 

Многие люди регулярно хрустят шеей, считая, что это полезно для ее здоровья. Иные же, лишь услышав хруст, начинают убеждать всех вокруг, что делать так ни в коем случае нельзя. Кто же из них прав? Разбирался "Рамблер".
Противники шейного хруста приводят на первый взгляд весомые доводы: если часто хрустеть шеей, можно спровоцировать обострение спящего заболевания, а также вызвать осложнения у патологий, которые уже имеются.
Однако те, кто не видят в шейном хрусте ничего плохого, приводят и свои аргументы. Они убеждены, что хруст — это абсолютно нормально, если он не сопровождается болью, жжением и другими неприятными ощущениями.
Но что по этому поводу думают специалисты? Как выяснилось, в хрусте суставов действительно нет ничего опасного. Почти каждый позвонок состоит из четырех суставов, а шейный отдел и вовсе является самой подвижной частью. Поэтому медики советуют: двигайте шеей как угодно, если хруст не доставляет дискомфорта. В хрусте нет ничего страшного, но при этом не стоит забывать, что шея — крайне нежный узел опорно-двигательного аппарата, поэтому чрезмерно интенсивные и резкие движения могут грозить травмами, вне зависимости от того, слышите вы хруст или нет.