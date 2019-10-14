Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рецептурные лекарства захотели покупать онлайн 

Версия + ещё 2 5 часов назад
Рецептурные лекарства захотели покупать онлайн
Фото: Версия
Всероссийский союз пациентов выступил за продажу рецептурных лекарственных препаратов через интернет. Послание, содержащее описание соответствующей инициативы, было направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
В настоящее время Госдума изучает законодательную инициативу, согласно которой предлагается продавать безрецептурные препараты через интернет. В Союзе пациентов полагают, что это может распространиться и на лекарства, требующие рецепта. В настоящее время онлайн-продажа лекарств находится под запретом: можно лишь бронировать нужные препараты и выкупать их в ближайшей аптеке.
В Союзе пациентов отметили, что не все люди могут получить лекарства в связи с тем, что их возможности передвижения ограничены, либо по иным жизненным ситуациям, и это неправильно. Поэтому в организации полагают, что необходимо открыть всем, кто в этом нуждается, такую возможность, распространив ее как на рецептурные, так и безрецептурные препараты.
При этом предполагается, что осуществлять продажу лекарств через интернет должны только аптеки, у которых будет лицензия, и реализация медикаментов должна осуществляться под жестким контролем. Он должен быть не менее тщательным, чем за обычными аптеками.
Как обратили внимание авторы послания, ограничения должны затрагивать не вид продаваемых лекарств, а тип компаний, которым разрешена их реализация. Они отметили, что зачастую болезни, которые сопровождаются ограничением в передвижениях, лечатся препаратами, продающимися по рецепту. Регулярно приобретать лекарства по рецепту приходится и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. У многих из них имеются сложности с передвижением.
Какие тайны скрывает ваша группа крови
Версия: последние новости
Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру для квартир россиян Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру для квартир россиян Превратиться в киборга - Ученый с диагнозом Хокинга захотел стать роботом, чтобы выжить Превратиться в киборга - Ученый с диагнозом Хокинга захотел стать роботом, чтобы выжить Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Комментарии
Болезни и лекарства , Татьяна Голикова , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Признаки серьезного поражения печени алкоголем
Признаки серьезного поражения печени алкоголем
Названа польза кофе в борьбе с диабетом
Названа польза кофе в борьбе с диабетом
В России изменят правила оказания скорой помощи
В России изменят правила оказания скорой помощи
Названа одна из причин суицидального поведения
Названа одна из причин суицидального поведения
В России пополнится список жизненно важных лекарств
В России пополнится список жизненно важных лекарств
Видео
О чем говорят возникающие без причины синяки
03:11
О чем говорят возникающие без причины синяки
ЗОЖ
В России пополнится список жизненно важных лекарств
01:36
В России пополнится список жизненно важных лекарств
Новости
Как справиться с вросшими ногтями
04:41
Как справиться с вросшими ногтями
ЗОЖ
5 привычек, которые портят зрение
04:35
5 привычек, которые портят зрение
ЗОЖ
Названо число россиян с расстройствами психики
00:46
Названо число россиян с расстройствами психики
Новости
Как помочь себе при боли в суставах
03:38
Как помочь себе при боли в суставах
Народная медицина
Как избавиться от занозы без иголки
03:55
Как избавиться от занозы без иголки
Народная медицина
Как понять, что у вас аритмия
08:45
Как понять, что у вас аритмия
ЗОЖ
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
03:28
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
Новости
Ученые рассказали о влиянии грибов на рак
05:35
Ученые рассказали о влиянии грибов на рак
Болезни и лекарства Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение