Рецептурные лекарства захотели покупать онлайн

Всероссийский союз пациентов выступил за продажу рецептурных лекарственных препаратов через интернет. Послание, содержащее описание соответствующей инициативы, было направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой

В настоящее время Госдума изучает законодательную инициативу, согласно которой предлагается продавать безрецептурные препараты через интернет. В Союзе пациентов полагают, что это может распространиться и на лекарства, требующие рецепта. В настоящее время онлайн-продажа лекарств находится под запретом: можно лишь бронировать нужные препараты и выкупать их в ближайшей аптеке.

В Союзе пациентов отметили, что не все люди могут получить лекарства в связи с тем, что их возможности передвижения ограничены, либо по иным жизненным ситуациям, и это неправильно. Поэтому в организации полагают, что необходимо открыть всем, кто в этом нуждается, такую возможность, распространив ее как на рецептурные, так и безрецептурные препараты.

При этом предполагается, что осуществлять продажу лекарств через интернет должны только аптеки, у которых будет лицензия, и реализация медикаментов должна осуществляться под жестким контролем. Он должен быть не менее тщательным, чем за обычными аптеками.

Как обратили внимание авторы послания, ограничения должны затрагивать не вид продаваемых лекарств, а тип компаний, которым разрешена их реализация. Они отметили, что зачастую болезни, которые сопровождаются ограничением в передвижениях, лечатся препаратами, продающимися по рецепту. Регулярно приобретать лекарства по рецепту приходится и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. У многих из них имеются сложности с передвижением.