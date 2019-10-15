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Начинается сезон гриппа и ОРВИ 

ТВ-МИГ + ещё 16 3 часа назад
Начинается сезон гриппа и ОРВИ
Фото: depositphotos.com
Заболеваемость ОРВИ во Владимирском регионе остается на неэпидемическом уровне во всех возрастных группах детей и взрослых. По данным Роспотребнадзора за прошлую неделю за медицинской помощью по области обратилось 9 146 человек, среди них 5 862 ребенка. Превышение эпидпорога заболеваемости на 1,7% наблюдается только у детей от 3 до 7 лет.
Несмотря на это, в Муроме на карантин закрыты два класса в школах №2 и №18. В понедельник,14 октября, в одном из микрорайонов округа, во избежание вспышки сезонной заболеваемости — детей не принимали два сада. По одной группе в каждом.
На территории областного центра за прошедшую неделю заболело 2 856 владимирцев, среди них 1 684 ребенка. На базе вирусологической лаборатории за неделю проведено 21 исследование. Выделены вирусы парагриппа.
Больше всего жителей болеют в Кольугинском и Собинском районах.
А мы напоминаем, что в области продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинопрофилактика является наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений.
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Болезни и лекарства , Новости
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