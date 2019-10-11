Как связан ротавирус с диабетом

Ученые пришли к выводу, что ротавирусная инфекция может играть определенную роль в развитии диабета первого типа. Статья об этом опубликована в журнале PLOS Pathogens.

Ротавирус остается основной причиной детского гастроэнтерита во всем мире, хотя появление вакцинации существенно снизило связанную с этим смертность. После недавнего введения ротавирусной вакцинации было отмечено снижение заболеваемости сахарным диабетом первого типа на 15% среди австралийских детей в возрасте до четырех лет, что свидетельствует о том, что ротавирусная вакцинация может способствовать первичной профилактике этого аутоиммунного заболевания. Этот вывод дополняет результаты исследований на людях и животных, свидетельствующие о причастности ротавируса к развитию диабета первого типа у генетически восприимчивых детей.

В новой работе ученые из Мельбурнского университета начинают с рассмотрения молекулярных доказательств, подтверждающих их гипотезу, и указывают на связь между ротавирусной инфекцией и сывороточными островковыми аутоантителами. Они также обсуждают результаты, свидетельствующие о том, что ротавирусная инфекция индуцирует патологию поджелудочной железы, а также факторы окружающей среды, способствующие росту заболеваемости сахарным диабетом первого типа.

Наконец, исследователи рассматривают данные на популяционном уровне, свидетельствующие о том, что вакцинация ротавирусом может быть связана со снижением заболеваемости сахарным диабетом первого типа. По мнению авторов, важно определить, какие дети наиболее вероятно будут защищены от негативного влияния ротавирусной вакцины. Кроме того, будущие исследования должны быть направлены на выявление механизмов заболевания и продемонстрировать, влияет ли ротавирус на поджелудочную железу человека таким образом, что у него возникает недостаток выработки инсулина клетками островков Лангерганса — диабет первого типа.