Существует ли на самом деле летаргический сон

С летаргическим сном связано немало преданий и совершенно фантастических представлений. Это излюбленная тема писателей и режиссеров, множество известных людей — Гоголь, Эдгар По , Андерсен — страшились впасть в летаргию и быть похороненными заживо. Редакция «Рамблера» попробует разобраться, насколько правдивы популярные домыслы о летаргическом сне.

Во-первых, летаргический сон нельзя назвать сном в полной мере. Данные электроэнцефалографа показывают, что во время летаргии биотоки мозга и сердца работают в том же режиме, что и при бодрствовании. Мозг реагирует на различные раздражители, например, свет или шум. Очнувшись, человек может вспомнить все, что он слышал будучи в летаргии. В этом состоянии возможен и настоящий сон, но лишь на короткое время.

Летаргия может длиться от нескольких часов и дней до нескольких лет. В это время старение действительно замедляется, однако после пробуждения организм наверстывает упущенное. Так случилось с норвежкой Августиной Леггард, которая впала в летаргический сон на 22 года сразу после родов. Проснувшись в 1941 году, она попросила принести ей ребенка, и увидела уже взрослую дочь и пожилого мужа. Сама Августина выглядела так же, как и в 1919 году, однако за год она стремительно постарела и через пять лет скончалась.

Также существует миф о том, что летаргию легко перепутать с настоящей смертью. На самом деле, это преувеличение. В состоянии летаргии у человека заметно подрагивание век, можно уловить дыхание и нащупать пульс — ровный или замедленный. В редких случаях кожа становится холодной и белой, дыхание — поверхностным, а артериальное давление резко падает. Но при современном уровне медицины даже такого больного не сочтут мертвым. Однако еще в XIX веке медики могли ошибиться при таких симптомах.

Причины возникновения летаргии до сих пор остаются неизученными до конца. Специалисты сходятся только в том, что летаргии предшествует сильный стресс, мощное эмоциональное напряжение, длительное или спонтанное.

Известен случай, который произошел с жительницей Днепропетровска Надеждой Лебединой, которая впала в летаргический сон в 1954 году после ссоры с мужем и пробыла в нем 20 лет. После пробуждения она рассказала, что весь год чувствовала страшную апатию и все время хотела спать.

При этом склонность к летаргии может передаваться по наследству. Например, в XIX веке в Бостоне жила семья Тэрлей, где дети периодически впадали в летаргию, причем обычно это касалось только тех, кого звали Макс.