Ошибки, из-за которых мы не можем вылечить кашель

Как правило, ОРВИ, в простонародье простуда, проходит в течение пяти-семи дней. А вот кашель может продолжаться еще очень долго — от двух недель до нескольких месяцев. Само собой, избавиться от него хочется как можно скорее — кому нравится ловить на себе косые взгляды прохожих и лицезреть шарахающихся в разные стороны коллег? Однако сделать это не так-то просто, и чаще всего препятствием на пути к выздоровлению становятся наши собственные ошибки. Рассказываем, какие методы лечения никогда не помогут вам устранить кашель.

Не лечить вообще

Многие люди считают кашель симптомом, который и лечить-то не обязательно. И правда, в большинстве случаев кашель, возникший на фоне вирусной инфекции, проходит сам по себе всего за две-три недели. Однако если он успел перейти в хроническую форму, то может мучить вас месяцами. Кроме того, чем дольше вы кашляете, тем более чувствительными становятся ваши бронхи: они начинают реагировать на любой раздражающий фактор, будь то сухой воздух, холодный ветер или физические нагрузки. И лечить такой кашель гораздо сложнее, чем избавиться от него в первые две недели, пусть и при помощи лекарств.

Лечить антибиотиками

Антибиотики назначаются при бактериальных инфекциях, однако в большинстве случаев кашель появляется вовсе не из-за бактерий, а из-за вирусов. А бактерии могут присоединиться к ним позже, что повысит вероятность возникновения бронхита и пневмонии. И лучшее, что вы можете сделать для предотвращения бактериальной инфекции, — это не допустить застоя мокроты в бронхах. А для этого необходимо использовать не антибиотики, а муколитические средства.

И даже ели бактериальная инфекция уже одержала верх, лечиться одними антибиотиками все равно нельзя. Не забывайте, инфекция — это болезнь, а кашель — симптом, который нужно лечить отдельно. Только не стесняйтесь попросить совета у врача — некоторые противомикробные препараты не сочетаются с отхаркивающими средствами.

Включать обогреватель

В период лечения многие из нас инстинктивно стараются повысить температуру воздуха в доме любыми способами, в том числе при помощи обогревателей. Однако это в корне неверно, ведь горячий и сухой воздух ничуть не способствует выздоровлению. В идеале помещение, в котором вы находитесь несколько часов подряд, должно быть чистым и хорошо проветренным. А сухой воздух и вовсе может спровоцировать очередной приступ кашля. К тому же он способствует сгущению мокроты и затрудняет процесс откашливания, в результате чего кашель становится хроническим.

Пить противокашлевые препараты

Кашель — это не что иное как рефлекс, позволяющий освободить дыхательные пути от мокроты. Но порой он так надоедает, что хочется подавить его хотя бы на одну ночь. Или хотя бы на время посещения кинотеатра. Так вот, это очень опасно. Дело в том, что противокашлевые таблетки и микстуры воздействуют на рецепторы и подавляют

«кашлевой» рефлекс, то есть мешают организму избавиться от мокроты. В итоге застой инфицированной слизи приводит к развитию бронхита или даже пневмонии. Между тем, справиться с изнуряющим кашлем помогают муколитики. Они снимают постназальный затек — состояние, при котором слизь из носа стекает по гортани и раздражает кашлевые рецепторы.

Принимать растительные лекарства

Многие уверены, что растительные препараты намного эффективнее и безопаснее синтетических. Однако это не так. Во-первых, лекарства на основе растений крайне опасны для аллергиков — они могут вызвать отек, который только усилит приступы кашля. Во-вторых, рассчитать точную дозировку действующего на кашель вещества в растении практически невозможно, поэтому его может попросту не хватить. А вот с синтетическими препаратами таких проблем не возникает.

Лечиться горчичниками

Горчичники, банки и теплые компрессы относятся к так называемой отвлекающей терапии. А вот научных доказательств тому, что они помогают быстрее избавиться от простуды, нет. Более того, подобные средства могут вызвать ожоги на коже, а вот прогреть легкие вам все равно не удастся. Наконец, стоит учитывать, что при воспалительных процессах, сердечно-сосудистых заболеваниях и онкологии всяческие разогревающие процедуры вообще запрещены.