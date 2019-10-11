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Пять болезней, которые гораздо опаснее рака 

express-novosti.ru 3 часа назад
Пять болезней, которые гораздо опаснее рака
Фото: express-novosti.ru
Рак — одно из самых страшных заболеваний, и кажется, что опаснее на сегодняшний день уже нет ничего. Однако специалисты убеждают в обратном. Как удалось выяснить корреспондентам ИА "Экспресс-Новости", эксперты в области медицины утверждают, что есть такие недуги, справиться с которыми невозможно. Ведь рак победить можно, если он обнаружен на ранней стадии, а обозначенные заболевания излечить нельзя.

Коровье бешенство

На научном языке этот недуг называют болезнью Крейтцфельдта-Якоба. В данном случае распространителями заболевания являются белки-прионы. Вследствие развития этого недуга человек постепенно перестает слышать, видеть и самостоятельно передвигаться. Страдает, прежде всего, спинной и головной мозг. Никаких лекарств от данного заболевания нет.

Бешенство

Поистине страшное заболевание — это бешенство. В случае развития этого недуга человек умирает от асфиксии.

Фатальная семейная бессонница

Еще одно заболевание, которое значится в списке недугов, гораздо опаснее рака — это фатальная семейная бессонница. Его также вызывают прионы. Это редкое генетическое заболевание, в результате которого человек умирает от нехватки сна и истощения.

Болезнь зеленых мартышек

На научном языке эта болезнь называется геморрагической лихорадкой Марбург. Способ заражения — через слизистую оболочку. Излечиться от данного заболевания невозможно, поскольку нарушаются основные функции организма. Повреждается печень, желудочно-кишечный тракт и центральная нервная система.

Фибродисплазия

Это очень редкое заболевание, в результате которого сухожилия и мышцы превращаются в кости. Возникает вследствие спонтанной новой мутации. К слову сказать, лекарство от этой страшной болезни пока не изобрели.
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