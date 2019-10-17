9 способов победить простуду за пару дней

Такое хоть раз в жизни, но бывало с каждым — до важного события остаются считанные дни и вдруг вас наповал сражает простуда. Несерьезная, но крайне неприятная, с опухшим, текущим носом и саднящим горлом. Легче присутствовать на важной встрече с температурой 39 градусов, чем с «украшениями» в виде красного носа и хриплого, булькающего голоса. И что делать? Все отменять? Погодите хвататься за телефон и проклинать все на свете. Если как следует взяться за лечение, то важное мероприятие все-таки удастся спасти.

9. Не переносите болезнь на ногах

Если на носу действительно важное мероприятие, то худшее, что вы можете придумать, — это махнуть рукой на болезнь. «Подумаешь, немного поднялась температура и заложило нос» — думаем мы, бодро шагая на работу. А уже на следующий день температура поднимается на пару градусов, а к сильному насморку добавляется нестерпимая боль в горле. Остановите болезнь на ранней стадии. Чувствуете, что подхватили простуду? Останьтесь на день дома и позаботьтесь о своем здоровье, тратьте как можно меньше энергии — она вам пригодится для борьбы с болезнью. Возможно, хороший отдых справится с вашим недомоганием лучше любых лекарств.

8. Пейте побольше жидкости

Необязательно именно воды — чаи, соки и даже бульоны тоже считаются. Некоторые специалисты советуют особенно налегать на кислые напитки с большим содержанием витамина С, однако только в том случае, если вы не чувствуете боли в горле. Но большинство экспертов сходятся в одном: пить нужно в два, а то и в три раза больше обычного, чтобы увлажнить больное горло (это облегчит удаление слизи) и «вымыть» из организма вирус.

7. Сбивайте температуру грамотно

Не все знают, но в самом по себе жаре при болезни нет ничего плохого — так наш иммунитет естественным путем борется с инфекцией (многие болезнетворные организмы плохо переносят высокую температуру). Так что иногда врачи советуют вовсе ничего не делать с температурой ниже 38-38,5 градусов. Но, если она поднялась выше или вас сильно лихорадит, пора доставать жаропонижающие средства. Начните с прохладных компрессов и протираний и только в случае неудачи лезьте в свою аптечку. Там вы наверняка найдете те лекарства, которые вам уже прописывал в подобных ситуациях врач, вроде ибупрофена или парацетамола.

6. Займитесь своим кашлем

Кашель и больное горло — пожалуй, самые неприятные симптомы простуды: их в отличие от температуры и даже насморка от окружающих не скроешь. Наверняка вы готовы пойти на важное мероприятие с жаром, но кашель точно уничтожит все планы. Что с ним делать? Конечно, самый верный способ избавиться от кашля — вылечить болезнь, его вызвавшую. Но неплохо помогают и отхаркивающие средства, если кашель у вас мокрый. Если же он сухой, то лучше всего купить комбинированные препараты, которые одновременно вызывают мокроту и снижают интенсивность самого кашля. Наши любимые мятные леденцы тоже лишними не будут.

5. Полоскайте горло

Соленая вода — тоже ваш верный союзник. Добавьте чайную ложку соли в стакан с теплой водой (теплой, а не горячей), капните пару капель йода или календулы и полоскайте этим раствором горло несколько раз в день.

4. Попарьтесь в ванной (или нет)

А вот этот совет довольно спорный. Многие сайты советуют при первых признаках простуды хорошенько попариться в натопленной ванной (или даже сауне), держась при этом подальше от самой горячей воды. Считается, что с потом из организма выходят все токсины, а эфирные масла и березовый веник только ускорят процесс выздоровления. Но если у вас хоть немного поднялась температура, начались воспалительные процессы или болезнь не отступает уже несколько дней, то от подобной процедуры нужно отказаться — она только усилит жар, лихорадку, нагрузит сердце и сильно вымотает организм.

3. Увлажняйте воздух

Один из важных механизмов защиты организма — это слизь в носу и в горле. Чтобы во время болезни она не высыхала, нужно поддерживать довольно высокую влажность в помещении, но при этом внимательно следить и за другими параметрами. В комнате должно быть не только влажно, но и прохладно и чисто, так что помещение следует регулярно мыть и проветривать, иначе патогенных организмов станет только больше. Если вы не хотите покупать увлажнитель воздуха, то можно просто расставить по комнате открытые емкости с водой или развесить мокрые полотенца. Главное — не забывайте: необходимы чистота и прохлада.

2. Используйте средство для промывания носа

Что мы покупаем в первую очередь, когда начинается насморк? Капли, конечно! Но есть еще одно средство, которое полезно использовать не только во время болезни, но и для ежедневной профилактики, — это промывание носа соленой (иногда морской) водой. Просто введите раствор в ноздрю и высморкайтесь, затем повторите процедуру для второй ноздри, но лучше попросить врача показать, как проводить эту процедуру максимально эффективным образом. Промывайте нос несколько раз в день во время болезни и каждое утро для профилактики.

1. Попросите врача прописать вам лекарства

Но конечно, все перечисленные средства не будут иметь особого эффекта, если вы не займетесь главной причиной заболевания — вирусом или вредными бактериями, проникнувшими в ваш организм. Мы надеемся, что вы не станете заниматься самолечением, подделывать рецепты или покупать «противовирусные» средства, которые отпускаются без рецепта врача (в большинстве случаев это обыкновенная гомеопатия). Вызовите доктора на дом, пройдите при необходимости обследование и пейте только прописанные препараты — кажется, более действенного способа лечения еще никто не придумал.