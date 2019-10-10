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Как перестать сутулиться 

Рамблер 1 час назад
Сутулость портит не только наш внешний вид, но и сказывается на здоровье наших органов. «Рамблер» рассказывает, какие простые способы помогут скорректировать осанку и избавиться от вредной привычки.
Самый главный помощник в этом вопросе — это вы. Самоконтроль творит чудеса. Проводя большую часть времени в офисе, мы не обращаем внимание на то, как мы сидим. Возьмите за правило контролировать свое положение сидя во время работы.
Придумайте себе награду: например, если вы в течение нескольких часов просидите ровно, то вечером зайдете в магазин одежды и купите себе какую-нибудь красивую вещь.
Спорт — еще один ключ на пути к успеху. Особенно подойдет плавание — оно не только укрепит мышцы спины, но и поможет похудеть.
Запишитесь на пилатес. Он подразумевает определенную систему упражнений, которая изначально разрабатывалась для лечения людей, имеющих проблемы со спиной.
Чтобы снять напряжение в мышцах, запишитесь на лечебный массаж. 1-2 раза в неделю в течение месяца принесут пользу вашей осанке, а еще — вашему психологическому состоянию: массаж очень расслабляет и улучшает настроение.
Врач также может прописать вам ношение корсета. 5-6 месяцев с этим помощником творят чудеса со спиной: вы забудете о сутулости на долгое время.
Если у вас нет времени и желания ходит на различные массажи и спорт, делайте упражнения самостоятельно дома. Например, вот эти три не займут много времени, но принесут много пользы вашему здоровью.
  1. Лягте на спину, широко раскиньте руки, опираясь на затылок и заднюю часть тела. Начинайте поднимать спину вверх. Опоры при этом должны оставаться неподвижными. Необходимо сделать два подхода по 10-15 поднятий.
  2. Ноги поставьте на ширине плеч, заведите руки за спину и плотно сожмите. Соединенные кисти верхних конечностей прижмите к лопаткам. Отведите плечи с локтями назад, параллельно с силой надавливая на спину и откидывая голову.
  3. Встаньте спиной к стене и прижмитесь к ней лопатками, затылком, ягодицами и пятками. Простойте в таком положении 10-15 минут.
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Болезни и лекарства , Видео
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