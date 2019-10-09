Откуда берется горечь во рту

Привкус горечи во рту может стать тревожным симптомом. Как понять, что пора обратиться к врачу, рассказывает "Рамблер".

Зубы

Одна из распространенных причин горечи во рту — некачественная гигиена полости рта и стоматологические заболевания. Проследите за тем, как вы чистите зубы, и регулярно посещайте стоматолога, чтобы вовремя лечить кариес и другие болезни.

Желудок

Заброс кислоты из желудка в пищевод также может стать причиной горечи во рту. Стоит проконсультироваться с гастроэнтеролгом и проверить желудок на гастрит, язву и хеликобактерную инфекцию.

Печень и желчный пузырь

Горечь во рту — одно из характерных проявлений нарушения работы печени и желчного пузыря. Если горечь преследует вас постоянно, нужно обратиться к врачу, чтобы исключить патологии печени и желчного пузыря.

Кишечник

Горький привкус во рту может появляться у людей, которые едят слишком много. Кишечник не справляется с большой порцией пищи, его моторика нарушается, в результате желчи производится слишком много, что и вызывает горький привкус.

Прием антибиотиков

Антибиотики наносят серьезный удар по печени, на фоне их приема может появиться привкус горечи во рту. В этом случае, стоит помочь печени и не нагружать организм слишком жирной и тяжелой пищей.